Abba Mbaye : « Il faut ouvrir un dialogue avec les villes pour le développement urbain »

Le marathon budgétaire se poursuit ce vendredi avec le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène public, Abdoulaye Seydou Sow. Devant les députés, le ministre soutient son nouveau budget programme s’élevant à plus de 85 milliards de francs cfa.



Au cours des discussions, le député de la coalition Yewwi Askan Wi a invité le ministre Abdoulaye Seydou Sow à une large implication des acteurs dans la rénovation et la modernisation des villes. « Il faut ouvrir un dialogue avec les villes pour le développement urbain », invite Abba Mbaye qui insiste aussi, sur la transparence dans la gestion du budget dédié au cadre de vie et à l’aménagement.