APR Dakar-Plateau : les femmes de la localité rendent hommage à leur leader Adja Kankou Thiam.

Les grandes dames de Dakar-Plateau, militantes, partisanes de l’APR, se sont mobilisées ce dimanche au Théâtre National Daniel Sorano, pour honorer leur collègue et leader Adja Kankou Thiam. Cette dernière, une fervente militante qui, depuis des années, a abattu un travail remarquable au côté du président de la République, surtout dans la diaspora.



Après 20 ans de militantisme au États-Unis, en tant que responsable des femmes de l’APR au Texas, ensuite coordonatrice de l’APR au niveau de Dallas, elle a décidé de retourner au bercail et de se concentrer au développement de son pays, particulièrement de sa commune Dakar-Plateau. « Être de la diaspora ne veut pas dire oublier d’où l’on vient. J’ai décidé de venir prêter main-forte à mon pays et à mon président », explique-t-elle.



Aujourd’hui, encore plus déterminée, elle est responsable politique de l’APR à Dakar-Plateau, présidente du mouvement « and ak Marième jappo liguéy » et directrice du Fonds national de crédit pour les femmes au ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.

Un parcours riche et fidèle à ses principes qui lui vaut cet hommage bien mérité...