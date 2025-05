AN/ La plaidoirie de Me Aïssata Tall Sall : « Cette mise en accusation est illégale… Elle ne peut être votée »

La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, parmi les derniers intervenants à l’Assemblée nationale qui examine les cas de cinq ministres cités dans des dossiers de malversations, a livré ses premières observations : « Cette Cour de Justice que nous avons héritée de la tradition juridique française, créée en France en 1791, deux ans avant la Révolution, et qui a beaucoup évolué, nous connaissons comment ça marche. Cette Cour de Justice est, en fait, une juridiction d'exception. Comme on l'a dit, deux faits la caractérisent : il n'y a aucune possibilité de réouverture de la Cour. Ceci pour vous dire que nous devons réfléchir attentivement avant de traîner quelqu'un à la Cour de Justice », a soutenu Me Aïssata Tall Sall.



La députée poursuit son intervention : « Nous sommes tous aujourd’hui des juges. La deuxième particularité de la Cour de Justice, c'est que ce sont les députés qui prononcent l'acte d'accusation », a-t-elle précisé, indiquant la nécessité de faire recours à la présomption d’innocence. « Nous ne pouvons pas nous empresser à l'aise parce que, tout simplement, nous voulons envoyer cinq ministres à la justice. Je suis avocate et je crois en la justice de mon pays. Je crois au droit et à l'équité de la loi. Et c'est sur la base de tout cela, de ma conviction envers la République et envers ces ministres qui ont pleinement servi la nation, que je ne voterai pas cette mise en accusation qui est illégale. »