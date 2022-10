ALY NGOUILLE NDIAYE : « Depuis 1960, la commune de Linguère n’a augmenté de même pas un mètre-carré! »

Ayant convié ce week-end les populations de Linguère, particulièrement la jeunesse, à une rencontre d’échanges, Aly Ngouille Ndiaye a évoqué l’une des difficultés les plus pressantes auxquelles sa commune est confrontée. Cette difficulté résulterait, selon lui, de la non-élasticité de ses frontières qui font que Linguère souffre présentement d’un réel problème de terres disponibles.

« Depuis 1960, la commune de Linguère n’a augmenté de même pas un mètre-carré. Nous n’avons pas un nombre important de terres disponibles. Nous sommes en train de négocier avec le Président pour l’augmentation de notre commune. Habib Sy avait démarré des négociations. Nous aussi, nous y sommes », dira-t-il substantiellement. Le nouveau ministre de l’agriculture de signaler que cette carence déteint négativement sur les ambitions agricoles affichées par les populations. « Si l’on veut donner à la communalisation intégrale tout son sens, il faudra que toutes les communes soient d’égale dignité (…). Nous avons des projets, plus de 160 sont à l’étude et l’essentiel traite de l’agriculture et de l’élevage. »