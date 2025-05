AIBD : « Une gestion opaque » de Cheikh Bamba Dièye dénoncée, la direction dément, évoque des mesures correctives et un plan social

Dans une lettre parvenue à la rédaction, des « pratiques marquées par le favoritisme, l'incompétence et un mépris flagrant » de Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, Directeur Général de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), sont dénoncées.



Dans cette lettre adressée au Premier ministre le 29 avril dernier, Abdoulaye Mbaye, l’auteur, demande « une intervention immédiate » face à ce qu’il considère comme « des agissements qui frisent le scandale : il a recruté plus de vingt personnes, parents, militants et copains de son parti, le FSD/BJ, sans aucune justification, défiant ouvertement les directives du ministre des Transports ». Selon l’auteur de la lettre, « le directeur de l’AIBD a renouvelé les contrats de stagiaires, nièces et enfants de sympathisants en leur promettant des CDI, alors que ces jeunes n'ont même pas achevé leurs cycles de licence. »



En « bloquant des avantages sociaux légitimes pour les employés », l’employé plaignant poursuit ses accusations : « Le directeur général démontre une incompétence criante, incapable d'activer les leviers nécessaires pour redresser l'AIBD. Sa gestion est une aberration, un affront à votre vision pour un Sénégal juste et prospère. Ses agissements menacent la crédibilité de notre nation », dira-t-il, interpellant le Premier ministre : « Cette situation est intolérable. Je vous conjure d'ordonner une enquête immédiate et rigoureuse sur ces dérives, de sanctionner les responsables et de rétablir une gouvernance exemplaire à l'AIBD SA. Le peuple sénégalais, qui a placé sa confiance en votre leadership, exige que justice soit faite. »



L’auteur de la lettre déposée à la Primature accuse M. Dièye de « s'entêter à poursuivre des projets non prioritaires et non validés, tels qu'un champ solaire, un centre médical d'urgences et une régie publicitaire, sans business plan ni l'aval du conseil d'administration ou de la tutelle ». « Il a placé ses affidés à la tête des filiales de l'AIBD : M. Abdoulaye Thiombane pour AIBD Immo, M. Bamba Fall pour AIBD Ingénierie, MM. Moussa Faye et Ahmadou Bamba Faye pour la régie publicitaire, et son « adorable » protégé, le Dr Issakha Mbaye, pour le centre médical. Ces nominations, dictées par le copinage, trahissent l'intérêt public et servent une seule cause : préparer une retraite dorée pour M. Dièye, qui atteindra 60 ans en novembre 2025 », lit-on dans la lettre.



« Une pure désinformation », selon la direction générale de l’AIBD



Livrant sa part de vérité sur les faits soulevés dans la lettre, la Direction Générale de l'AIBD SA regrette « une désinformation ». Elle a jugé nécessaire d’apporter quelques précisions sur des points soulevés par des syndicats, malgré le dialogue et la concertation qui, selon elle, « a prévalu pendant plusieurs semaines ». « Il faut reconnaître que la situation actuelle de l'AIBD est la résultante d’une mauvaise gestion qui a duré depuis 2020 au vu et au su de tout le monde. Prenant compte des conséquences liées à cette gabegie, l'AIBD s’engage dans une dynamique de redressement et cela nécessite des coupes budgétaires par l’adoption de bonnes pratiques et de ne pas garder les anomalies du passé. À ce niveau, les efforts qu’il faut seront faits pour apporter l’équilibre et relancer l’outil de travail. L’urgence, c’est de sauver la boîte en réalisant des économies d’échelle et tout autre sujet n’est que subsidiaire et dilatoire en attendant le plan social », a déclaré la direction de l’AIBD. Pour la direction, il fallait se débarrasser « des recrutements fantaisistes, favoriser une tendance baissière et aller vers un plan social… ».



En attendant, la direction générale compte tout mettre en œuvre pour sauvegarder et valoriser le maximum d’emplois, notamment par la transformation de 19 agents en pompiers d’aérodrome et de risque animalier. « Restructurer l'AIBD, valoriser les emplois en faisant preuve d'efficience sont les urgences du moment », selon l’AIBD.