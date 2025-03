AIBD / Un effectif passant de 275 agents en 2022 à 938 en 2024: vers une série de licenciements pour garder l’équilibre financier

La crise économique qui sévit dans plusieurs secteurs dans le pays n’épargne pas l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Le directeur général Cheikh Bamba Dieye qui a tenu un point de presse ce vendredi est revenu sur les difficultés que traverse la boîte notamment dans cadre financier. Il y’a selon lui, un personnel pléthorique qu’il consistera de revoir. « Depuis la fusion de l’AIBD et de l’ADS en 2022, l’effectif est passé à 275 agents. Depuis cette période, personne ne connaît dans quelles conditions est gérée l’AIBD. Il a été constaté une forte augmentation depuis cette date avec dans un premier temps 287 agents disposant de CDI puis 219 autres CDI. Aujourd’hui, nous en sommes à un nombre qui fait au total 938 agents. Ce qui veut dire qu’il y’a une augmentation incontrôlée et que l’AIBD ne peut pas prendre en charge financièrement…cette situation nécessite des solutions concrètes », a indiqué Cheikh Bamba Dieye invitant les syndicats à travailler dans cette perspective de réajustement: « Nous allons associer les syndicats dans toute décision que nous devons prendre. Aussi, nous comptons nous engager dans cette volonté du chef de l’Etat qui consiste à faire ce redressement mais en impliquant tous les acteurs concernés. Par ailleurs, dès ce lundi, nous allons mettre sur pied un comité Ad hoc qui regroupera les syndicats, les directions et tout autres acteurs concernés pour étudier les possibilités de réduction de personnel afin de retrouver notre équilibre financier », a conclu le directeur général de l’AIBD.