AIBD/Départ des Lions : Doudou Kâ prédit une demi finale au moment où Aliou Cissé esquive la question sur Sadio Mané et appelle à l'union des cœurs...

Le ministre Doudou Kâ en charge des Transports aériens se félicite du choix porté sur Air Sénégal pour transporter les Lions de football. Face à la presse de Mbour, le ministre se dit convaincu avec la détermination notre équipe, qu'Aliou Cissé peut arriver en demi finale.

Cependant, du côté du coach Aliou Cissé interpellé sur le cas Sadio Mané, il préfère ne pas se prononcer et renvoie les journalistes à un avenir proche pour des explications plus détaillées et précisées. Le coach national a appelé à l'union des cœurs pour un bon résultat au Quatar...