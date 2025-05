À Ngor, les jeunes complices du trafic de drogue :Mamadou Ndiaye alerte sur le rôle des parents

Devant l'augmentation du trafic et de la consommation de drogues à Ngor, les parents sont plus que jamais sollicités. Dans son discours, Mamadou Ndiaye a exhorté les parents à rester vigilants, en mettant l'accent sur la nécessité de guetter les indices externes susceptibles d'indiquer des comportements délictueux chez les adolescents : habits de marque, smartphones onéreux, motos inexpliquées, ou même un style de vie prétentieux sans ressource financière manifeste.







Les parents jouent un rôle crucial dans l'éducation et la supervision de leurs enfants, tout comme dans la prévention de la criminalité. Il est crucial qu'ils s'engagent de manière proactive, en dialoguant, en surveillant et en agissant dès les premiers indices d'un comportement suspect. Comme Mamadou Ndiaye l'a souligné, un manque de rigueur parentale peut conduire à des tragédies, et chaque foyer doit prendre sa part de responsabilité pour changer la situation.







Cette vigilance ne concerne pas uniquement les résidences : elle englobe également les propriétaires de maisons qui ont l'obligation de refuser toute location à des individus douteux ou d'ignorer des activités illicites. En consolidant la coopération entre les parents, les instances locales et les forces de sécurité, le peuple de Ngor a l'espoir de préserver ses enfants du cercle vicieux de la toxicomanie et d'assurer un futur plus sain pour sa jeunesse.