A LA MEMOIRE DE JEAN PAUL D'ALMEIDA

Amath Dansokho disait de la mort qu'elle est la chose la plus démocratique au monde. Elle n'épargne aucune couche sociale. Mais elle a souvent cette tendance a nous arracher des gens qui ne sont là que pour éterniser nos bonheurs et gratitudes. "Donne pour Dieu, je reçois pour Dieu", disait le Christ. Là, le Prophète de l'islam (psl) rajoute qu'on ne repousse pas un cadeau du ciel.



En plus de "donner pour Dieu" parce que d'une générosité inégalable, en attestent les témoignages des sicapois, J.P était un cadeau du ciel. Et qui dit ciel fait référence au Seigneur à qui il appartient, et qui nous l'a repris. Je suis de ceux qui ont grandit avec lui à la Sicap.



Enfant, nous jouions ensemble des matchs de football au "jardin" devenu aujourd'hui TBS. Je me rappelle encore d'un garçon qui incarnait une sympathie doublée d'une empathie inouïe



. Il suffisait qu'il y ait des querelles par ci et par là pour qu'il s'en aille. Plus tard, on ne se croisait que très rarement, mais j'observais de loin l'acteur sympathique et le gars charismatique qu'il était devenu.



Son verbe délicat, son élégance et sa transversalité quant aux rôles à jouer, et ceci avec une maîtrise sans faille de la synergologie et de tout ce qui a trait au langage corporel et aux expressions faciales, n'a pas laissé indifférent nous autres cinéphiles. Jean Paul n'était pas que modeste, humble ou gentil.



C'est le divin qu'il a taillé des traits de caractère les plus humains qui soient, et ceci pour le bonheur de sa famille et, partant, de toute sa communauté. Qu'on le connaisse ou pas, il suffit d'un regard et d'un sourire venant de lui pour qu'il fracture les verrous de notre cœur, Mon Responsable Moral dit de Dieu qu'il n'est "ni religieux ni laïque", il est juste DIEU ! Et il sait accorder sa grâce et son salut à qui il veut pardi.



A voir les icônes du cinéma sénégalais tomber à terre ou éclater en sanglots, les femmes s'évanouir, les amis Baye Fall de mon quartier verser de chaudes larmes, on sent qu'il y'a comme une partie de nous qui s'arrache et pour toujours.



Force à Cathy d'Almeida et à toute la famille ! On ne vous demande pas de ne pas souffrir de son départ, mais de garder quand même un regard sur son œuvre : près de 35 années passées à faire briller sa lumière, et sans nul doute une vie consacrée à faire le bien autour de soi, à être ce généreux gars qui n'a eu d'yeux que pour le bien des autres.



Quand on remplit si dignement sa mission, et ceci quelque soit son âge, on ne peut que partir aux cieux. Au delà de la souffrance, être fier d'avoir eu un homme si bien dans sa famille, tel est ce sur quoi vous devez aussi porter votre attention. " Dessalatou Gnou Dara, alors qu'il repose en paix !



Maam Cheikh Un Voisin de Quartier (Sicap Liberté 3) cheikhahmad2@gmail.com