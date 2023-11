9e édition du Forum International de Dakar: Le corps diplomatique sénégalais adresse une motion de remerciements au Président Macky Sall

Avec l'accord de l’organisation de la 9e édition du Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tient à Dakar les 27 et 28 novembre 2023, les membres du corps diplomatique sénégalais, toutes catégories confondues ont, dans une motion, adressé des remerciements et félicité le Président Macky Sall. Le corps diplomatique sénégalais dans cette note en guise de reconnaissance des efforts pour le continent et pour la recherche permanente de paix et de développement durable, manifeste sa satisfaction à la gouvernance du chef de l’Etat sénégalais.





Saluant l’élogieux bilan diplomatique et consulaire de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, ainsi que ses nombreuses et positives initiatives, à l’échelle africaine et internationale »,







Saluant la priorité élevée qu’il a toujours accordée à la consolidation des liens d’amitié, de coopération et de co-développement avec les pays amis et frères frontaliers, qui a permis, entre autres acquis, la construction du pont de la Sénégambie à Farafenni et celle en cours du pont de Rosso, ainsi que l’exploitation commune entre le Sénégal et la Mauritanie du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim,



Satisfait de son rôle de premier plan dans la dynamisation accrue d’organisations sous-régionales comme l’UEMOA, l’OMVS, l’OMVG et la CEDEAO, en parfaite intelligence avec ses pairs, pour un espace sous-régional pacifique, solidaire et prospère,



Ayant à l’esprit la haute portée de ses mandats de Président à la tête d’instances communautaires ouest-africaines, du Comité d’orientation du NEPAD et de l’Union africaine,



Louant ses nombreuses initiatives de paix en Afrique et hors du Continent, y compris sa visite à Sotchi, en fédération de Russie, qui avait aussi, comme autre objectif, de participer à la résolution de la crise alimentaire en pleine pandémie de Covid-19,



Appréciant la chaleureuse motion de remerciements adoptée par la 36e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine, en février 2023, en reconnaissance de ses services rendus à l’Afrique dans le cadre de sa présidence de l’Organisation continentale,



Gardant également à l’esprit le succès de la présidence par le Sénégal, d’organes importants de l’Organisation des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité, le Conseil des Droits de l’Homme, la Commission de l’Assemblée générale sur les Questions Économiques et Financières, ainsi que la Commission du Développement Social,



Se réjouissant, également, de l’élection ou de la nomination de plusieurs cadres de notre pays à des postes élevés au sein de diverses institutions internationales,



Relevant l’engagement du Président SALL en faveur de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que son attachement au règlement pacifique des conflits et à la diplomatie préventive, comme en témoigne la tenue depuis 2014, du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique,



Saluant son engagement dans la gestion concertée des ressources en eau illustrée, entre autres, par la tenue à Dakar du 9e Forum mondial de l’eau et l’inscription, par le Sénégal, pour la première fois à l’ordre du jour du Conseil de sécurité, de la thématique « Paix-Eau-Sécurité », lors de la présidence sénégalaise de cet organe,



Magnifiant ses efforts constants en faveur d’une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, qui ont ouvert la voie à l’admission de l’Afrique au G20 et contribué à la dynamique qui a abouti à l’octroi au Continent d’un 3e siège au sein du Conseil d’Administration du Fonds monétaire international (FMI),



Notant, avec satisfaction, son plaidoyer vigoureux pour la réforme de l’architecture financière internationale,



Saluant, sous ce rapport, sa contribution en tant que membre du “Groupe de réponse à la crise alimentaire, financière et énergétique”, constitué par le Secrétaire général des Nations Unies pour réfléchir sur des réponses aux impacts globaux des crises, comme celles liées à la guerre en Ukraine ou aux effets de la pandémie de COVID-19,



Saluant l’édification de la Maison des Nations Unies ici à Diamniadio, inaugurée le 23 novembre 2023, pour accueillir les Représentations du système des Nations Unies accréditées au Sénégal,



Appréciant aussi le renouveau de la diplomatie bilatérale du Sénégal marqué par la diversification sans précédent de ses partenariats,



Louant l’élargissement significatif de la carte diplomatique du Sénégal constituée, à ce jour, de 53 Représentations diplomatiques et de 17 Missions consulaires,



Notant, enfin, avec satisfaction, l’amélioration sans précédent, sous le magistère de Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL, des conditions de vie et de travail du personnel du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, à Dakar comme à l’étranger,



1. Exprimons notre profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour sa conduite visionnaire et pragmatique de la politique étrangère du Sénégal,



2. Lui Rendons un vibrant hommage pour son leadership sans faille dans la défense des intérêts du Sénégal et de l’Afrique, et son approche consensuelle des questions qui interpellent le monde, en vue de la réalisation, dans la justice, l’équité et la solidarité, d’un développement durable qui ne laisserait personne en rade,



3. Félicitons chaleureusement Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL pour ses accomplissements diplomatiques et consulaires qui ont rehaussé le legs de ses prédécesseurs,



4. Lui Renouvelons nos félicitations et vœux ardents de succès, suite à sa nomination comme Envoyé spécial du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples qui va lui permettre de poursuivre son plaidoyer et son action au service des peuples du monde et d’une Humanité, en quête de justice, d’équité et de solidarité,



5. Le Prions, au vu de sa riche expérience accumulée aux plans national et international, de se tenir prêt à accepter toute mission qui lui serait confiée pour le bien-être des peuples africains et du monde,



6. Exprimons, enfin, le souhait que cette Motion de remerciements à l’endroit de Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL soit incluse, comme document officiel, dans les actes de la 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.



Cheikh S. FALL