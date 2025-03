8 mars : L’Amicale des Femmes de l’ARTP en soutien aux enfants atteints de cancer

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Amicale des Femmes de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a manifesté sa solidarité envers les enfants atteints de cancer, hospitalisés au service de pédiatrie de l’Hôpital Dalal Jamm.



Dans un élan de générosité, les membres de l’Amicale ont remis un important lot de médicaments aux responsables du service d’oncologie pédiatrique. Cette contribution vise à améliorer la prise en charge des jeunes patients et à soulager leur quotidien, tout en rappelant l’importance de l’engagement collectif en faveur des causes sociales.