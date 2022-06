7ème Forum sur la Finance Islamique : « Les infrastructures constituent la base du développement. » (Macky Sall)

Le centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio accueille le 7ème Forum international sur la Finance Islamique de l’Afrique de l’Ouest prévu du 20 au 21 juin.



La rencontre qui a pour thème : « Le Financement des grands projets d’infrastructures par la Finance islamique », avec deux autres ateliers sur le business Halal, un levier de développement pour l’Afrique de l’Ouest et la Fintech islamique banque digitale.



Cette édition de ce forum annuel organisé par l’Institut Africain de Finance Islamique (AIIF), en partenariat avec le Gouvernement du Sénégal et la Banque islamique de développement, a été lancé officiellement par le chef de l’État, Macky Sall. D’un montant cumulé de 233,595 milliards FCFA, soit plus de 356 millions d’euros, ces accords sont relatifs aux projets suivants : l’Autoroute Dakar-Tivaouane Saint Louis, la Phase 2 du Train Express Régional Diamniadio-AIBD (TER) Diamniadio-AIBD et la construction d’un complexe commercial et résidentiel Waqf au profit des Daaras. L’Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis, avec un financement de la BID de 156 milliards de FCFA permettant de désenclaver de vastes zones agricoles au Nord, constitue un important levier économique pour l’exploitation pétrolière et gazière en perspective dans la zone de Saint-Louis. Cette infrastructure routière contribuera également à un rééquilibrage du territoire en ouvrant de bonnes perspectives pour les villes de l’intérieur, notamment la nouvelle ville du Lac Rose destinée à désengorger Dakar.



Selon le chef de l’État Macky Sall, « Les infrastructures constituent la base du développement. Il ne peut y avoir de développement sans routes, sans ponts, sans chemin de fer, sans aéroport, sans hôpitaux, sans centrales électriques… C’est pourquoi les infrastructures occupent une place centrale dans l’axe premier du PSE qui porte sur la transformation structurelle de l’économie. Car c’est grâce à cela que l’équité territoriale sera matérialisée… », fera-t-il il savoir.



Pour accompagner ces initiatives, le Conseil d’administration de la BID (Banque islamique de développement) vient d’approuver un financement de 1,6 milliard de dollars pour 24 nouveaux projets dans 19 pays membres, dont plusieurs pays africains...