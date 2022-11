7e édition du Forum COPEGA : Les producteurs et exportateurs des graines d'arachide et leurs partenaires se penchent sur la présente campagne et partagent...

Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide (COPEGA) a organisé à Kaolack son 07 ème forum portant sur le thème "Comment le COPEGA et ses partenaires stratégiques comptent-ils faire face à l'évolution d'un contexte mondial et national marqué par divers dérèglements et contribuer à une meilleure impulsion de la sécurité et de la souveraineté alimentaire".

Au cours du deuxième jour marquant la clôture dudit Forum, les acteurs ont fait état de leurs préoccupations relatives au guichet unique imposé par la Chine lié à l'accréditation des exportateurs sénégalais devant vendre dans ce pays. Les participants ont demandé à la tutelle de se pencher sur cet état de fait afin qu'il n' y ait aucune discrimination dans le cadre des procédures sinon réfléchir avec la Chine sur une piste de sortie de ce qui semble être "une restriction".

Il est également sorti lors des discussions, les lenteurs notées par rapport à l'ouverture de la campagne d'exportation des graines d'arachide. Les acteurs ont sollicité des mesures diligentes de la part de l’État afin que la date de démarrage de cette campagne soit officialisée le plus rapidement possible.

La subvention de l'Aflasafe par l'État fait aussi partie des sollicitations des producteurs et exportateurs afin de combattre l'aflatoxine qui fait que certains produits soient souvent refoulés après leur exportation.

En collaboration avec certains partenaires dont Bolloré, le COPEGA avait organisé ce forum pour favoriser les échanges en vue de booster la production mais aussi la commercialisation de l'arachide et ses dérivés au profit de tous les acteurs...