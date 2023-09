78e session de l’AG des Nations Unies: Le président Macky Sall a quitté Dakar ce dimanche pour New York

Le Chef de l'État a quitté Dakar aujourd’hui pour New York, aux États-Unis. Le Président Macky Sall participe à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le thème de cette année est « Restaurer la confiance et raviver la solidarité : accélérer l'action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous ».



À cette occasion, le Président Macky Sall s'adressera à l'Assemblée générale des Nations Unies. Des séances de travail avec les dirigeants mondiaux sont également inscrites au menu de l’agenda du Chef de l'État. Le Président Macky SALL a été salué à son départ par le Premier ministre et d'autres personnalités civiles et militaires.