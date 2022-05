« 72h des pôles emploi » : 281 dossiers de demande de financement envoyés par le pôle emploi entrepreneuriat de Pikine à la DER/FJ

La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) participe aux « 72h des pôles emploi », événement initié par le Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, avec l’implication des différentes structures membres des pôles emploi-entrepreneuriat.



Cette première activité prévue les 19, 20 et 21 mai 2022 à l’hôtel de ville de Pikine, permet à la DER/FJ de se rapprocher davantage des femmes et jeunes de Pikine, et surtout d’échanger avec les porteurs de projets qui ont déposé des demandes de financement via le pôle emploi entrepreneuriat de Pikine.



À la date du 13 mai 2022, le pôle emploi entrepreneuriat de Pikine a envoyé à la DER/FJ 281 dossiers de demande de financement, dont 138 demandes inférieures à un million (autonomisation) et 118 demandes supérieures à un million (hors autonomisation).



Le traitement des dossiers a été effectué par la DER/FJ pour les demandes de financement pour l’autonomisation. D’ailleurs les notifications de financement seront remises au cours de la cérémonie de clôture des 72 heures des pôles emploi, prévue le samedi 21 mai 2022 à l’hôtel de ville de Pikine.



La DER/FJ, guichet unique de financement de l’insertion socio-économique des Femmes et des Jeunes, a profité de cette activité pour accueillir à son stand, des jeunes et femmes intéressés par un financement. Une occasion de les informer davantage sur les modalités de financement ainsi que les différents produits de la DER/FJ destinés aux entrepreneurs.