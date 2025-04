65 ans d’indépendance : Diomaye Faye promet une transformation en profondeur du Sénégal

Un discours de rupture à la veille du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance



À la veille du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a prononcé son premier message à la Nation ce jeudi 3 avril 2025. Un discours aux allures de bilan d’étape, mais surtout de feuille de route pour une transformation systémique du pays. Transparence, souveraineté économique, justice, développement rural et assainissement des finances publiques : autant d’axes majeurs sur lesquels le chef de l’État veut engager une rupture totale avec les pratiques du passé.



« Nous avons entrepris de transformer profondément notre pays », a déclaré le président d’un ton ferme, affirmant que le devoir de vérité et la gestion rigoureuse des ressources publiques seront les fondements de cette nouvelle ère.



Un assainissement budgétaire en marche



Dès le début de son mandat, Bassirou Diomaye Faye a hérité d’un État confronté à d’importants arriérés de paiement et à une dette publique préoccupante. Dans son discours, il a tenu à rassurer sur les efforts en cours pour apurer ces dettes et éviter tout risque d’effondrement économique.



Un début d’apurement des dettes publiques



Le gouvernement a déjà déboursé 70 milliards de FCFA pour régler une partie des 113 milliards dus aux opérateurs agricoles, tout en procédant au paiement de 62 milliards de FCFA aux entreprises du BTP. Ces mesures visent à relancer les secteurs touchés par la crise financière et à restaurer la confiance des partenaires économiques.



Un engagement en faveur des enseignants et du secteur public



Les tensions sociales liées aux arriérés de paiement dans l’éducation ont également été prises en compte. Le président a annoncé le paiement de 19 milliards de FCFA de rappels à près de 9 500 enseignants. Par ailleurs, 1 198 maîtres et professeurs contractuels ont été intégrés en solde, témoignant de la volonté du gouvernement de stabiliser la fonction publique.



Une justice réformée pour une gouvernance transparente



La réforme du système judiciaire fait partie des engagements phares du président Diomaye Faye. À cet effet, il a annoncé que les lois sur la transparence seront examinées en Conseil des ministres dans les prochains jours.



Parmi les réformes attendues :

• Une réforme de la Cour constitutionnelle pour renforcer son indépendance.

• Une révision de la Constitution visant à clarifier les équilibres institutionnels.

• La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, afin de garantir une meilleure séparation des pouvoirs.

• L’introduction d’un juge des libertés et de la détention, pour protéger les droits fondamentaux des citoyens.

• La modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, en vue d’adapter la justice sénégalaise aux exigences d’un État de droit moderne.



« Les Sénégalais exigent une justice crédible, équitable et indépendante. Nous ne ferons aucun compromis sur cette question », a insisté le chef de l’État.



Vers une souveraineté économique et énergétique



Conscient des défis liés à la dépendance économique et aux disparités d’accès aux services de base, Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur l’eau, l’électricité et le foncier comme piliers de son action.



Accès universel à l’eau et à l’électricité

• Phase 2 des forages ruraux : des infrastructures sont en cours pour assurer l’approvisionnement en eau potable, notamment à travers le Grand Transfert d’Eau, qui devrait sécuriser l’accès à l’eau pour 15 millions de Sénégalais.

• Électrification rurale : des projets accélérés grâce à une renégociation des contrats permettront d’électrifier 2 740 nouvelles localités, une avancée significative vers l’objectif d’un accès universel à l’électricité.



Réforme du foncier : la fin du bradage des terres



Le président a également mis en avant un audit foncier en cours, qui a révélé plusieurs irrégularités dans l’attribution des terres. Il a promis une réforme en profondeur pour une gestion plus transparente et équitable du patrimoine foncier.



« Le foncier est un bien commun qui ne saurait être cédé au détriment des générations futures », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de mettre fin au bradage des terres agricoles et urbaines.



Autonomisation des femmes et relance de l’agriculture



Bassirou Diomaye Faye veut faire de l’agriculture et de l’autonomisation des femmes des moteurs du développement économique.

• Un programme de 107 milliards de FCFA sera déployé pour appuyer les initiatives économiques des femmes.

• Lancement de 3 000 fermes intégrées sur 15 000 hectares, afin d’augmenter la production agricole et de renforcer la sécurité alimentaire.

• Mise en place des coopératives agricoles communautaires, pour permettre aux producteurs d’accéder plus facilement aux marchés et aux financements.



« Nous devons cesser d’importer ce que nous pouvons produire nous-mêmes », a insisté le président, affichant une ambition claire de réduire la dépendance alimentaire du Sénégal.



Un appel à l’unité et à l’engagement national



En conclusion de son discours, Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel aux Sénégalais, les invitant à s’unir pour surmonter les défis économiques et sociaux.



« Nous devons compter d’abord sur nous-mêmes pour redresser la situation. Nous en sommes capables et nous réussirons avec la mobilisation de toutes et de tous. »



Face aux incertitudes et aux attentes, ce message de la Nation se veut un signal fort : l’ère du changement est enclenchée, et aucun secteur ne sera laissé en marge des réformes.



Un 4 avril symbolique, sous le signe d’une nouvelle gouvernance et d’une transformation en profondeur du Sénégal.