57e session du Conseil des ministres de l'OHADA : les acteurs face aux défis de la remobilisation des ressources pour la bonne marche de l'organisation

Dans le cadre de la mobilisation des ressources financières de l'OHADA, le ministre Mamadou Moustapha Ba annonce la tenue d'une session spéciale du ministre des Finances aux titres de la gestion 2024 et que les ressources financières nécessaires pour la bonne marche de l'organisation seront mobilisés dans les délais requis.

Lors de son allocution, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, par ailleurs Présidente du Conseil des ministres de l'OHADA, a salué l'engagement du Secrétaire permanent, le Professeur Mayatta NdiayeMbaye, pour son implication personnelle qui a beaucoup contribué à l’organisation, en moins de trois semaines, de cette présente session. Ainsi, Aïssata TallSall a fait savoir que dans la continuité de l’action de la République démocratique du Congo, le Sénégal s’évertuera à consolider ses acquis et à poursuivre les réformes pour davantage préparer notre organisation commune à faire face aux défis actuels et futurs. ll s'agit de "l’organisation d’une session de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement, de l’élaboration d’un texte encadrant le fonctionnement de la Conférence des Chefs et de Gouvernement ainsi que le Conseil des ministres ; de l’audit externe des institutions de l’OHADA, de la renégociation des accords de siège, de la révision du Manuel des procédures, de la redynamisation du financement de l’OHADA, de la construction du siège de l’organisation, du déploiement intégral de la solution du logiciel de gestion du RCCM, de l’amélioration de l’arbitrage OHADA et de l’accompagnement de l’adhésion de nouveaux États".Allant dans ce sens, elle reste convaincue d'atteindre les objectifs avec l’implication de tous, afin de maintenir l’OHADA comme l’un des modèles les plus achevés de coopération en matière d’harmonisation du droit des affaires. "C’est un défi immense que de vouloir réaliser toutes ces activités en une mandature, vous en conviendrez avec moi."Elle ajoute : "nos travaux aborderont également la lancinante question de la pérennité du financement de l’organisation par la mobilisation des ressources internes, à travers les contributions des pays membres au budget de l’Organisation, et externes par la mobilisation et la diversification des partenaires techniques et financiers".Poursuivant son argumentaire, Aïssata TallSall estime que l’insuffisance des ressources peut, en effet, affecter le fonctionnement régulier et la productivité des institutions aux dépens de la sécurité juridique pour la promotion de laquelle nos efforts sont unanimement salués.Par ailleurs, la Présidente du Conseil des ministres de l'OHADA invite tous les membres à faire preuve d'engagement et de mobilisation afin de relever tous les défis auxquels notre institution est confrontée si nous voulons atteindre les objectifs que les États membres lui ont assignés. "Je voudrais, pour conclure, lancer un appel à l’unité, tout en vous renouvelant mes remerciements et en vous rassurant de notre détermination à faire de notre mandature, celle qui verra la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Organisation se tenir, dix ans après sa dernière session", a-t-elle conclu.Pour sa part, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a déclaré que la mission d'harmonisation de l'OHADA permet d'assurer dans tout l'espace communautaire la sécurité juridique et judiciaire nécessaire pour attirer les investissements et pour promouvoir le développement économique et social de tous les États parties. À cet effet, il reste convaincu qu'avec la réalisation des ambitions des objectifs fixés, cela demande des moyens importants notamment financiers d'où l'exigence des États parties de verser leurs contributions.