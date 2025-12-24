50ᵉ anniversaire de l’envoi de la mission médicale chinoise (Fujian) au Sénégal : une exposition photographique pour célébrer un demi-siècle de coopération sanitaire


Le Musée des Civilisations noires a servi de cadre, ce mardi, à la cérémonie d’ouverture de l’exposition photographique marquant le 50ᵉ anniversaire de l’envoi de la mission médicale chinoise (Fujian) au Sénégal. L’événement a été officiellement lancé par l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, M. Li Zhigang, en présence de la ministre de la Famille et des Solidarités, Mme Maïmouna Dièye, et celui de la Santé et de l’Hygiène publique, M. Ibrahima Sy, ainsi que de nombreuses personnalités du monde diplomatique, sanitaire et culturel.

Prenant la parole, l’ambassadeur Li Zhigang a magnifié le rôle majeur joué par la mission médicale chinoise dans le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre la Chine et le Sénégal.

« C’est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd’hui au Musée des Civilisations noires pour célébrer l’ouverture de cette exposition photographique. À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’envoi de la mission médicale chinoise (Fujian) au Sénégal, je tiens à exprimer notre profonde gratitude au gouvernement du Sénégal, à nos hôpitaux partenaires, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui, depuis 50 ans, soutiennent et accompagnent la coopération sanitaire entre nos deux pays frères », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur a également rendu un hommage appuyé aux différentes générations de médecins, infirmiers, interprètes et autres professionnels de santé chinois, engagés depuis un demi-siècle dans cette mission humanitaire. « Vous méritez les plus hautes distinctions et hommages », a-t-il souligné.

Revenant sur l’historique de cette coopération, M. Li Zhigang a rappelé qu’en 1975, les premiers professionnels de santé venus de la province du Fujian ont bravé l’océan pour fouler le sol sénégalais, marquant le début d’un partenariat sanitaire qui se poursuit encore aujourd’hui.

De Ziguinchor à Dakar, de l’Hôpital Silence à l’Hôpital d’Enfants de Diamniadio, vingt missions médicales, totalisant 312 professionnels de santé, ont œuvré sans relâche au service des populations. Leur action a permis de soigner plus de 3,5 millions de patients au cours des cinquante dernières années.

« Des vies sauvées, des espoirs ravivés, des sourires retrouvés sur le visage d’innombrables familles », a résumé l’ambassadeur, soulignant qu’au fil du temps, l’amitié et la confiance se sont profondément enracinées entre les peuples sénégalais et chinois. Aujourd’hui encore, à Ziguinchor, l’Hôpital Silence est affectueusement surnommé par les populations locales "l’hôpital chinois" , et dans plusieurs villages, la conviction demeure que « lorsqu’on tombe malade, il faut chercher les médecins chinois ».

Intervenant à son tour, la ministre de la Famille et des Solidarités, Mme Maïmouna Dièye, a plaidé pour le renforcement d’une coopération dynamique entre la Chine et le Sénégal, non seulement dans le domaine de la santé, mais également dans celui de l’autonomisation des femmes, soulignant l’importance de partenariats durables au service du développement humain.




