4e journée éliminatoires CAN 2022 / Guinée Bissau - Sénégal : Les Lions à un pas de la qualification...

Un match nul ou une victoire qualifierait officiellement le Sénégal à la prochaine CAN Cameroun 2022. À quelques heures du match retour qui les opposera à la Guinée Bissau ce dimanche à 16h00 GMT, les joueurs sénégalais sont conscients des enjeux. Un résultat positif à l'extérieur offrirait quasiment le ticket qualificatif aux vice-champions d'Afrique.



Premier du groupe i avec 9 points, suivi du Congo Brazzaville 6 points, de la Guinée Bissau 3 points et de l'Eswatini 0 point. Une configuration qui permet à la sélection sénégalaise d'assurer au pire des cas une seconde place qualificative. Pour ce faire, la bande à Sadio Mané dispose d'ores et déjà d'une balle de match à transformer. Tout en sachant que les Djurtus vendront cher leur peau cet après-midi...