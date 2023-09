417 migrants en provenance du Sénégal arrivent à Gran Canaria et à El Hierro

Les deux premiers convois ont été débarqués à Gran Canaria et à El Hierro. Ils transportaient respectivement entre 113 et 109 migrants clandestins dont 4 femmes.



Les deux dernières pirogues avaient à leur bord 99 et 96 personnes. Elles ont été débarquées à El Hierro.



Ce qui fait un total de 417 migrants clandestins partis du Sénégal par la voie maritime en direction de l'Espagne...