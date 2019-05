3e édition du Forum de la Business School : BEM Dakar promeut l'employabilité des jeunes

Ce jeudi 2 mai, la troisième édition de la Business School axée sur le thème “L'employabilité et la transformation digitale”, a vécu et a encore permis aux étudiants de BEM Dakar de prendre le pouls du monde de l'entrepreunariat. Pour le Directeur de la Business School et des accréditations de BEM Dakar, il s'agissait une fois de plus d'exposer les étudiants aux entreprises, de leur donner une idée des personnes qu'ils doivent rencontrer, mais aussi de magnifier la relation entre BEM et l'écosystème entreprise sénégalaise et africaine. À l'occasion, El Hadji Malick Faye rappelle que BEM a toujours associé le monde de l'entreprise à l'élaboration de son curriculat de formation. Et de préciser que le partenariat gagnant-gagnant entre BEM et l'entrepreunariat est une nécessité qui permet de mettre sur le marché des jeunes. Car pour lui, “la finalité de l'enseignement c'est l'insertion”. À ce propos, il est heureux de renseigner que “96% des étudiants de BEM sont intégrés en entreprise dans un délai très court”.