3e congrès général de « l'Union des Oulémas d’Afrique » : Plus de 47 pays se retrouvent à Dakar pour discuter du WAQF et du financement innovant

La 3e congrès général de « l’union des oulémas d’Afrique » s’est tenu ce samedi à Dakar. Sous la présidence du chef de l’État représenté par le ministre de l’éducation nationale, Moustapha Guirassy.



Autour du thème : « Le WAQF (La Donation) entre Culte et Outil de Développement durable », des discussions ont été menées par d’éminents savants et islamologues sur « les financements innovants. Le choix de Dakar cette année n’est pas fortuit selon le représentant du président de la République qui a rappelé que depuis 2015, il existe une loi sur le WAQF et le financement adéquat pour préserver les valeurs de l’Islam.



La parole a été également donnée au directeur général du WAQF qui a rappelé les principes fondateurs de cette option du financement innovant et la solidarité dans les structures publiques pouvant adopter cet outil de développement.