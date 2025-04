33 valises , une boutique et un ex-candidat à la présidentielle guinéenne: le thriller politique de Mouhamed Fofana , voleur de valises présumé à l’AIBD

L’affaire fait grand bruit et alimente toutes les conversations dans les coulisses politiques de la sous-région. Selon les révélations de L’Observateur, Mouhamed Fofana, ancien candidat malheureux à la présidentielle guinéenne de 2020, est aujourd’hui au cœur d’un scandale rocambolesque mêlant vols, manipulation et accusations de machination politique.







Le 18 mars 2025, la tranquillité de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass a été troublée par une affaire pour le moins insolite : pas moins de 33 valises appartenant à divers passagers auraient été dérobées. Et le principal suspect n’est autre que Mouhamed Fofana, patron du Parti panafricain de la Guinée (PPG).







Tout commence lorsque Fofana, qui avait déclaré deux jours plus tôt la perte de deux de ses bagages, revient à l’aéroport pour effectuer une nouvelle réservation. Profitant de l’arrivée d’un vol, il aurait alors profité de la confusion pour s’approprier frauduleusement des valises fraîchement débarquées, selon les images des caméras de surveillance exploitées par la police de l’aéroport.







L’Observateur rapporte que les choses se sont accélérées dès son interpellation. Une perquisition menée dans sa chambre d’hôtel à Dalifort permet la découverte d’une valise contenant vêtements, montres et bijoux. Mais le plus choquant reste à venir : dans une boutique lui appartenant à Bignona, les enquêteurs mettent la main sur 19 valises pleines d’effets personnels, toutes identifiées comme appartenant à des passagers victimes de vols. Au domicile du mis en cause, 14 autres valises sont retrouvées, bourrées de vêtements et de produits cosmétiques. Le total est sans appel : 33 valises saisies et ramenées au commissariat de l’aéroport.







Certaines victimes, informées de la saisie, ont pu récupérer leurs biens. Mais pour Mouhamed Fofana, tout cela n’est qu’un vaste complot. Devant le Tribunal de grande instance de Mbour, il a nié en bloc les faits, affirmant qu’il ne s’agirait que de 14 valises vides destinées au transport de matériel de campagne électorale en Guinée. Il réfute être l’homme filmé par les caméras, malgré les confrontations avec les images à la barre.







Fofana crie à la cabale politique : « On veut salir mon nom pour m’écarter définitivement du jeu politique », a-t-il plaidé. Le procureur, lui, ne croit pas à la thèse du complot et a requis 5 ans de prison ferme à son encontre. Une victime a également demandé 1 million de francs CFA en dommages et intérêts.







Le verdict sera rendu le 22 avril prochain, une date désormais scrutée de près à la fois par les milieux judiciaires et politiques, tant cette affaire dépasse le simple cadre du fait divers.