« Dérives constitutionnelles » : Aar Sunu République donne rendez-vous en juillet pour sa première marche

Le nouveau front citoyen AAR Sunu République a profité de son point de presse inaugural, ce dimanche 28 juin, pour annoncer le lancement d’un plan d’action national contre la révision constitutionnelle, dénoncée comme une série de « dérives constitutionnelles ». Pour la première étape de ce plan, une grande mobilisation de rue sera organisée. Le Mouvement appelle les Sénégalais à participer massivement à cette « Grande Marche pour la Défense de la République », prévue dans la première quinzaine du mois de juillet 2026, à 16 heures.



Selon ses initiateurs, ce plan d’action sera déployé sur l’ensemble du territoire national et se poursuivra jusqu’au retrait de la réforme constitutionnelle dans sa formulation actuelle et à l’ouverture d’un véritable processus de concertation. Cette marche doit réaffirmer « dans la responsabilité et le respect de la légalité républicaine » l’attachement du peuple sénégalais à la démocratie, au dialogue et à la stabilité des institutions, ainsi que le droit des citoyens à participer aux choix qui engagent l’avenir de la Nation.