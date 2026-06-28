« Dérives constitutionnelles » : Aar Sunu République donne rendez-vous en juillet pour sa première marche

Le nouveau front citoyen AAR Sunu République a profité de son point de presse inaugural, ce dimanche 28 juin, pour annoncer le lancement d’un plan d’action national contre la révision constitutionnelle, dénoncée comme une série de « dérives constitutionnelles ». Pour la première étape de ce plan, une grande mobilisation de rue sera organisée. Le Mouvement appelle les Sénégalais à participer massivement à cette « Grande Marche pour la Défense de la République », prévue dans la première quinzaine du mois de juillet 2026, à 16 heures.
Selon ses initiateurs, ce plan d’action sera déployé sur l’ensemble du territoire national et se poursuivra jusqu’au retrait de la réforme constitutionnelle dans sa formulation actuelle et à l’ouverture d’un véritable processus de concertation. Cette marche doit réaffirmer « dans la responsabilité et le respect de la légalité républicaine » l’attachement du peuple sénégalais à la démocratie, au dialogue et à la stabilité des institutions, ainsi que le droit des citoyens à participer aux choix qui engagent l’avenir de la Nation.
Selon ses initiateurs, ce plan d’action sera déployé sur l’ensemble du territoire national et se poursuivra jusqu’au retrait de la réforme constitutionnelle dans sa formulation actuelle et à l’ouverture d’un véritable processus de concertation. Cette marche doit réaffirmer « dans la responsabilité et le respect de la légalité républicaine » l’attachement du peuple sénégalais à la démocratie, au dialogue et à la stabilité des institutions, ainsi que le droit des citoyens à participer aux choix qui engagent l’avenir de la Nation.
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