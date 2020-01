30 personnes licenciées par Sephos : Les travailleurs dans tous leurs états alertent...

Plusieurs ouvriers (une trentaine) ont été licenciés, ce jeudi 30 février, par leur entreprise la Sénégalaise des Phosphates (Sephos) basée à Lam-Lam (Tivaouane). Très remontés contre cette décision, les ouvriers lancent un cri du cœur à l'endroit des autorités. Ces trente pères de famille qui travaillent dans la boite depuis près de 7 ans, dénoncent le fait qu'ils soient licenciés sans préavis et en collaboration avec des délégués de la boîte.

Selon notre source, un responsable de Sephos aurait déclaré dans une radio de la place que leur entreprise va se déplacer à Niakhène (Tivaoaune) et qu'elle va créer cinq cent emplois directs et cinq cent autres emplois indirects. Pire, nous signale notre source, ladite entreprise de transformation de phosphate qui compte s'installer à Niakhène va avoir une capacité de production en acide phosphorique et en acide sulfurique supérieure aux Industries chimiques du Sénégal.

Pour rentrer dans leurs droits, ces travailleurs disent qu'ils vont constituer un pool d'avocats les prochains jours. Car, poursuit, notre interlocuteur, le motif économique brandi par les responsables de Sephos est en porte à faux avec la réalité. À l'en croire, l'entreprise qui appartiendrait à un espagnol en collaboration avec des partenaires Sénégalais a construit un grand hôtel à Thiès et des bateaux un peu partout au Sénégal.