30 “képa” de kush dans un sachet blanc : la patrouille qui fait tomber un dealer aux HLM Biscuiterie

Un coup de filet bien ficelé. Ce dimanche 20 avril 2025, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat des HLM Biscuiterie ont mis la main sur un individu pris en flagrant délit d’offre et de cession de drogue, précisément du kush.



C’est au cours d’une patrouille de routine que les policiers ont intercepté le suspect. L’homme avait en sa possession un sachet de couleur blanche contenant pas moins de trente (30) kepas de kush, soigneusement dissimulés.

Le mis en cause a aussitôt été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller d’éventuels complices liés à ce trafic. L’affaire suit son cours, et la Police Nationale semble bien décidée à remonter toute la filière.