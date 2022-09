2ème Phase du TER : les impactés de Sébikotane dénoncent des irrégularités dans le paiement des dédommagements.

Selon Hamidou Diarra, le président du collectif des impactés du Train Express Régional, Sam Sunu Sutura, "Ils veulent juste nous dédommager en ne payant le prix du foncier et laisser de côté le bâti. Ce qui est injuste car ils doivent prendre en compte plusieurs paramètres. Ils nous proposent des prix dérisoires qui vont nous jeter dans la rue car on ne sera pas en mesure de pouvoir acheter une maison", peste-t-il. Selon ces derniers, des terrains ont été proposés aux concernés mais ils se trouvent dans une zone inhabitable et inaccessible. "On ne peut pas sacrifier nos familles", diront -t-ils en poursuivant : "Nous interpellons le chef de l'État Macky Sall car ils parlent de deuxième phase alors que les problèmes suscités par la première phase demeurent entiers. On ne se laissera pas faire et s'il le faut nous allons investir les gares du TER, pour revendiquer nos droits", a-t-il insisté en déplorant les agissements du préfet de Rufisque et du gouverneur de Dakar. C'était lors d'une marche pacifique organisée dans les rues de Sébikotane ce 3 septembre...