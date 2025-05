1er mai à Kolda : Respect des accords signés, dénonciation de licenciements abusifs, l’amélioration des conditions de travail au menu…

Pour ce 1er mai 2025, les travailleurs de Kolda, regroupés au sein de centrales syndicales, réclament le respect des accords signés, la dénonciation des licenciements abusifs et l’amélioration des conditions de travail. Dans cette dynamique, certains syndicats regroupés au sein de l’UNSAS ont effectué une marche sur les artères de la ville avant de déposer un cahier de doléances à la gouvernance. Ainsi, parmi ces doléances, il y a la revalorisation salariale, l’effectivité de la fonction publique locale, la réintégration des licenciés, la généralisation de l’indemnité de logement et une protection sociale élargie à tous les travailleurs du secteur informel, entre autres.



À cela, ils ont ajouté la réduction du coût de l'électricité et de l'eau, ainsi que la revalorisation salariale. D’ailleurs, le thème de cette année est « défendre le travail décent pour le progrès et la justice sociale ».



Recevant le mémorandum, le gouverneur Moustapha Ndiaye a salué cette démarche avant de souhaiter à tous les travailleurs une bonne fête du 1er mai. En ce sens, il soutient que ce cahier de doléances fera l’objet d’études minutieuses et sérieuses pour apporter des solutions.



Dans cette dynamique, Moussa Mboup, SG régional de l’UNSAS, soutient que cette journée est un moment d’évaluation, de consolidation et de doléances. Dans la foulée, il a dénoncé les licenciements abusifs tout en disant : « Oui à la dignité des travailleurs, vivent les travailleurs ! »



Au nom des travailleurs, Bassirou Seydi, SG OIS membre de l'UNSAS, a déclaré : « Ce 1er mai se tient dans un climat particulier où les travailleurs sont dans un tourbillon pour défendre leurs droits. En ce sens, nos doléances sont, entre autres, la défense de l'emploi, le respect des accords signés récemment, le règlement définitif du statut des agents décisionnaires et le respect des droits fondamentaux des travailleurs. »



À cela, il ajoute : « Nous voulons une protection sociale pour les artisans comme les tailleurs, mécaniciens, menuisiers, le règlement définitif des lenteurs administratives, la construction d’un IEF à Kolda et Vélingara en passant par le CAOSP, l'inspection médicale des écoles et l'application immédiate de la convention collective... »