1er Mai au Palais : le SYNPICS sonne l’alerte pour une presse libre et souveraine « Une presse libre ne peut exister si elle est soumise à des pressions économiques ou politiques »

À l’occasion de la traditionnelle remise du cahier de doléances au Président de la République, le Secrétaire général du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) a marqué les esprits avec un discours fort, engagé, et résolument tourné vers l’avenir d’une presse indépendante, éthique et souveraine.



Face au chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, à l’Assemblée nationale, au Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi qu’aux membres du gouvernement et des centrales syndicales, le SG du SYNPICS a lancé un appel vibrant à une « rupture audacieuse » en matière de gouvernance médiatique. Selon lui, la souveraineté du Sénégal ne peut s’affirmer pleinement sans celle de sa presse.



« Une presse libre ne peut exister si elle est soumise à des pressions économiques ou politiques », a-t-il martelé, dénonçant pêle-mêle les salaires suspendus dans le public, les reclassements ignorés, les affectations arbitraires, et dans le privé, l’absence de protection sociale, les retards de paiement et le non-respect de la convention collective.



Trois piliers pour refonder la presse sénégalaise



Le discours a structuré les priorités du nouveau bureau du SYNPICS, fraîchement élu en avril dernier, autour de trois axes majeurs :

1. Indépendance structurelle : Le syndicat réclame une régulation impartiale, une transparence totale dans les financements, et un strict respect des statuts professionnels.

2. Valorisation des acteurs : Journalistes et techniciens doivent être sécurisés dans leurs droits, reconnus dans leur valeur et protégés par des contrats en bonne et due forme.

3. Transformation numérique et éthique : Face aux défis du numérique, le SG insiste sur des outils modernes mais encadrés par une déontologie forte, au service d’une presse responsable.



Une vision partagée pour un Sénégal modèle



Au-delà des revendications, le SG a proposé une véritable vision : celle d’un Sénégal fidèle à son histoire démocratique, modèle continental de protection et de valorisation de sa presse. Il a exhorté le Président à faire de la Journée mondiale de la presse un tournant historique et symbolique pour impulser un renouveau.



Dans un ton grave, il a également rappelé les urgences concrètes :

• Le budget 2024 de la Cored toujours en attente.

• L’inertie de l’organe d’autorégulation.

• L’absence de cartes de presse depuis un an.

• Le retard d’application des conclusions des assises remises au ministère depuis novembre dernier.



Un cri d’alarme face aux blocages



La dernière partie du discours s’est faite plus incisive, pointant une mesure controversée : un arrêté ministériel interdisant la parution ou diffusion à 381 Médias. Le SG du SYNPICS y voit un sabotage institutionnel qui plonge toute une profession dans l’incertitude.



« Dans ce musée qu’est devenu notre secteur, la création d’emplois commence par la préservation de ceux qui existent. »



Un engagement pour la liberté, une interpellation au sommet de l’État



En conclusion, le SYNPICS a demandé au Président Diomaye d’agir en garant de la démocratie, en rendant à la presse sénégalaise les moyens de sa mission.



« Vive le Sénégal ! Vive la liberté de la presse ! Vive les professionnels des médias et de la communication ! »



Un discours fort, sans détour, qui place la question de la presse au cœur du chantier de la souveraineté nationale. Reste à savoir quelle suite politique lui sera donnée.