1er Forum d’examen des migrations internationales : le S.E. liste les mesures prises pour une meilleure gouvernance nationale de la migration.

Le secrétaire d'État, M. Moïse Sarr a prononcé, ce jeudi 19 mai 2022, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies à New York, une allocution lors du Premier Forum d’examen des migrations internationales IRMF.

À cette occasion, il est revenu sur les différentes actions que le Sénégal a menées depuis 2018, année d’adoption du Pacte Mondial pour des Migrations sûres, ordonnées et régulières.

Le secrétaire d'État à également évoqué les mesures prises, sous l’impulsion du Chef de l’État, Macky Sall, et qui visent une meilleure gouvernance nationale de la migration.

Parmi les dernières initiatives dans le cadre de la territorialisation de la politique migratoire, M. Sarr a notamment cité l’opérationnalisation les Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des migrants de retour et l’accompagnement des potentiels migrants, ont été magnifiées.

Il a aussi cité les différents mécanismes de promotion et d’engagement de la vaillante diaspora au service du développement des terroirs d'origine.

Après avoir félicité et encouragé l’ensemble des acteurs de la migration du Sénégal pour les remarquables et importants acquis obtenus, le Secrétaire d'État est revenu sur la future coprésidence franco-sénégalaise du Forum Mondial Migration et Développement qui offre déjà « l’opportunité de renforcer le leadership sur ces questions et de mieux vulgariser l'option, qui au-delà du tout sécuritaire, met l’accent sur le nexus migration et développement, facteur de progrès », s'est réjoui M. Sarr...