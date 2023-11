16e Édition Festival Koom Koom : les organisateurs sur de nouvelles initiatives pour le développement de la Casamance

Sous le haut patronage de son excellence Macky Sall, de M. Adama Barrow président de la Gambie et d'Umaro Embollo Sissoco président de la Guinée-Bissau, l’association Goorgoorlou Koom Koom, organise sa 16e édition du Festival Koom Koom à Ziguinchor.



Du 13 au 17 décembre 2023, l’association compte développer le thème suivant : « Harmonisation des politiques d’intégration touristique, culturelle et artisanale du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée. Quels leviers ? Quelles contraintes à lever ? Quelles opportunités pour la mise en œuvre ?



Selon le président de l’association, M. Khalifa Dramé, l’objectif de ce festival est de contribuer au développement de la région de la Casamance.

« Tout le monde sait que nous acteurs de la culture n'avons pas les moyens nécessaires, donc notre seul combat, c’est d'essayer d’attirer le maximum d’investisseurs et de partenaires pour travailler ensemble sur le développement de cette région », assure Mr Dramé.



Il est aussi à noter que l’association travaille sur une note conceptuelle appelée la grappe tourisme industrie culturelle artisanat et environnement, pour ainsi permettre de répondre aux préoccupations d’emplois, de création de richesse et de croissance pour la région naturelle de la Casamance.



« Le festival est un outil de communication et de promotion pour la destination, mais également un cadre d’échanges et de rencontres pour parler des choses essentielles autour du développement », dixit Khalifa.





En ce sens, des conventions ont donc été signées avec des organisations, telles le Bureau National de la CEDEAO, l’OFNAC …



Pour Khalifa, chacune de ces structures joue un rôle essentiel dans ce festival. L’OFNAC dans son rôle, participera à la lutte contre la corruption et la fraude en Casamance qui constituent des entraves au développement.



« Nous sommes allés les voir pour travailler avec eux sur un atelier de Co-construction qui va prendre en compte l’ensemble des personnes de la Casamance, des structures décentralisées comme aussi les collectivités territoriales, mais également des populations afin de trouver des solutions », assure le président de l’association.



Parmi les activités de ce festival on peut aussi noter, l'éductour qui commence le 11, traversa la Gambie pendant deux jours afin de se boucler en Casamance (Sédhiou, Kolda et Ziguinchor), pour montrer toutes les potentialité et produits de la région, Il y’aura aussi un forum avec l’ensemble des journalistes pour essayer de voir comment mettre en place l’association sénégalaise de la presse culturelle et touristique.