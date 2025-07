11 mois de Lat Diop en prison - Guédiawaye explose : militants en larmes et colère contre le régime

La conférence pour la libération de Lat Diop a pris des allures de révolte populaire. Un militant est entré dans la salle avec une menotte accrochée à sa main, criant “Libérez Lat Diop !” avant de pointer directement Ousmane Sonko comme l’unique responsable de son emprisonnement. Selon lui, Lat Diop paie le prix de son influence politique et de son engagement, devenant ainsi une cible à abattre pour un pouvoir qui redoute toute opposition forte.



Dans une ambiance lourde d’émotion, une femme a témoigné des sacrifices et de l’apport de Lat Diop dans la communauté. Les larmes ont coulé lorsqu’elle a évoqué la douleur de son absence, une scène poignante où un autre militant l’a prise dans ses bras pour la consoler. Reprenant la parole, il a transformé cette émotion en appel à la résistance : “On ne se laissera pas faire. Ce combat, c’est celui de la vérité et de la justice.”



Un jeune homme, galvanisé par la tension de la salle, a achevé la rencontre par des mots tranchants. Il a accusé Ousmane Sonko de diriger “un régime incompétent, maladroit et aveugle à la souffrance du peuple”. Face caméra, il a lancé : “Nous n’avons pas peur. Libérez Lat Diop ou préparez-vous à voir toute une génération se lever contre cette injustice.” La salle, en ébullition, a scandé un seul mot : “Liberté !”