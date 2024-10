1000 milliards, transhumance, calomnies/ Takku Wallu Sénégal tire sur Sonko: « ses tartufferies ne trompent plus personne »

Diomaye a pris l’avion après avoir souhaité une campagne calme et même une sorte de dépassement. Sonko le nargue de manière ostentatoire par ce discours outrancier qu’il débite et qui n’a plus prise sur les populations, puisque sans conséquences.







La grande coalition Takku Wallu Sénégal constate les premiers pas dans la campagne électorale de Sonko et du Pastef: Comment, lui PM tout puissant avec un Président à sa botte n’a-t-il pas poursuivi le Président du Conseil Constitutionnel Badio Camara qu'il a accusé publiquement de corrompu sans rougir ? Comment il a bravé les institutions en ne faisant pas sa DPG et entraînant le parjure du pauvre Diomaye réduit à un petit supplétif de sa pensée? », s’interroge la coalition de Macky Sall et de Karim Wade.







Aujourd'hui, estime la coalition Takku Wallu dans un communiqué, « Ousmane Sonko évoque les millards qui seraient dans un compte unique sans donner de nom juste pour chercher, en vain, à accrocher quelque chose au régime du Président Macky Sall, qu’il érige en cible pour se mettre en hauteur. Fort heureusement c’est l’effet contraire qui se produit puisque cela lui revient toujours à la figure : ses tartufferies ne trompent plus personne. Il menace chaque fois qu’il ouvre la bouche de "vider plus encore les placards "et s’érige en Fouquet Tinville, promenant la guillotine de la calomnie au dessus de l’ennemi du jour! L’ancienne majorité a été battue et si elle a eu des manquements elle a été sanctionnée. Mais entre-temps le tandem au pouvoir a désormais un passif qu’il ne peut pas éternellement masquer par ses turpitudes derrière ce petit jeu enfantin », a regretté la coalition Takku WALLU Sénégal estimant qu’il faut commencer par "balayer devant sa porte". « Que Ousmane Sonko réponde au sujet du scandale agité sur le gaz de Yakaar Teranga qui serait donné à une compagnie malésienne à l’insu de tout le monde violant, le cas échéant la loi pétrolière! Ensuite où est la propre déclaration de patrimoine de Sonko lui même ? Où est son programme ?Et pourquoi ne le met il pas en débat contradictoire pour le vulgariser ? Y croit-il seulement ? « , dira la coalition Takku Wallu Sénégal.







Selon toujours le communiqué, « les premières heures de campagne montrent qu’après avoir répandu le style de la violence du gatsa gatsa qui a déteint sur une partie de la jeunesse de tous bords, Ousmane Sonko encourage la transhumance dans ce qu’elle a de plus hideux et de plus vil en débauchant ceux qui n’ont à l’origine pas de conviction ».