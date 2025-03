08 Mars à Kolda : À la découverte du "New Deal" une révolution pour la cause des femmes...

Créée en 2014 par le centre conseil ado (CCA) de Kolda sous la houlette de son coordinateur Babacar Sy, le "New Deal" est une véritable révolution pour la cause des jeunes filles leaders et des femmes à Kolda. Ainsi, cette astuce est devenue une étape essentielle dans la transformation de la vie des jeunes filles vers l'âge adulte. Dans la foulée, ses objectifs demeurent l'égalité des sexes, la déconstruction du complexe, la lutte contre les VBG, les mutilations génitales féminines, la formation en leadership, les mariages et grossesses précoces et l'éclosion de talents entre autres.

C'est en ce sens que nous avons choisi de mettre en exergue le "New Deal" en ce 08 Mars célébrant la journée internationale de la femme. Et ne pas parler du "New Deal" en ce 08 Mars au fouladou serait une entorse dans la célébration de la femme tellement ses résultats sont bénéfiques pour la société.

Dans cette dynamique, plus de 2.000 jeunes filles ont été initiées sur les potentialités à travers des formations sur le leadership, la santé sexuelle et reproductive. À celà, il faut ajouter la sensibilisation sur les dangers liés aux mariages d'enfants, aux grossesses et mariagee précoces surtout dans le monde rural. Avec abnégation, le "New Deal" a réussi aujourd'hui à faire comprendre à tout le monde, les enjeux de l'éducation, de la santé juvénile et maternelle.

Par conséquent, le "New Deal" est un pacte entre les jeunes filles leaders et leurs parents consistant à ne pas tomber enceinte ou être donnée en mariage avant la majorité civile (18ans). Ceci a permis aujourd'hui de créer plus de 108 clubs de jeunes filles leaders adossés sur des valeurs civiques et morales afin de leur permettre d'éclore aussi bien à l'école que dans les métiers. C'est ainsi que le CCA à travers ce concept, a créé des femmes modèles comme Sylvie Diack, Awa Diassy, Assy Diamanka ou Adama Diallo. Cette dernière est l'actuelle présidente des clubs de jeunes filles leaders de Kolda. A celà, il faut ajouter Mariama Sabaly et Mariama Kesso Diallo, conductrices de tracteurs agricoles.

À en croire Adama Diallo, "étant la future mère de famille, la jeune fille a besoin d'aller à l'école, de s'épanouir, de réussir, d'être protégée pour servir sa nation à l'image des hommes. Dans cette dynamique, les clubs de jeunes filles leaders de Kolda offrent un cadre idéal pour la formation, la sensibilisation sur les droits des femmes pour une société égalitaire. D'ailleurs, à travers le "New Deal", la jeune fille a un parapluie contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales avec leurs conséquences désastreuses sur la santé des femmes."