00h : Le Conseil Constitutionnel ferme ses portes !

C’est fini pour les candidats qui ont des dossiers à déposer auprès du conseil constitutionnel. C’est un peu plus de 60 candidats à la candidature qui ont été finalement accueillis à la juridiction en charge du respect de la constitution et à l’équilibre des pouvoirs.

À 00h, le Conseil Constitutionnel a fermé ses portes comme indiqué lors de sa décision fixant les modalités de dépôt des candidatures et du contrôle des parrainages.



Justement parlant de parrainage, c’est deux jours après, c’est-à-dire le 28 décembre, que les mandataires sont convoqués pour le tirage au sort précédant le contrôle des parrainages qui sera réalisé avec un logiciel développé par le service informatique du Conseil Constitutionnel.