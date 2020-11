En visite dans la banlieue Dakaroise, précisément à la SOGAS (ex SERAS), le ministre de l'élevage et des productions animales a rencontré les acteurs de l'élevage pour une prise de contact.



Aly Saleh Diop, effectuant sa première visite officielle, a tendu l'oreille à ceux qui s'activent dans cette chaîne du secteur qui lui est confiée par le président Macky Sall. C'est un tas de revendications qui lui a été adressé, mais le successeur de Samba Ndiobene Ka, considère qu'il est lui-même du secteur car, faisant partie du Djoloff et connaissant bien le secteur. Il a tenu à rassurer ses interlocuteurs en leur adressant son écoute et sa disponibilité à les accompagner dans la voie de la modernisation. "Il faut savoir qu'on est au 21e siècle. Donc, il nous faut opter pour la modernisation en passant par une productivité accrue et travailler pour accroître la croissance des productions animales", insiste le nouveau ministre de l'élevage.



Par ailleurs, Aly Saleh Diop se dit prêt à échanger de manière permanente avec les acteurs du secteur et les invitera même à des rencontres au niveau de son ministère pour mieux engager les chantiers énormes du secteur sur lesquels le président de la république compte énormément pour le développement économique du pays...