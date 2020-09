Après son passage à l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes(ANEJ) et L'Agence pour l'économie et la maitrise de l'énergie, (AEME), le voilà aujourd'hui, diriger l'agence de sécurité de proximité créée depuis 2013 sous la direction de Papa Khaly Niang.



Dans ce nouveau numéro de 'L'Entretien', Birame Faye, a décidé d'éclairer l'opinion sur le rôle de l'agent de sécurité de proximité et aussi sur son engagement. "Ce sont des jeunes qui se sont portés volontaires pour l'intérêt de la nation. Ils ont fait preuve de patriotisme, de citoyenneté et de civisme". Ainsi, dans cet entretien, le directeur des ASP a voulu faire savoir, hors des considérations superficielles, "que ces ASP même s'ils ne sont pas épargnés de certaines critiques, ne doivent pas toujours être la bête à abattre".



Les missions des ASP sont toutefois nombreuses et diverses. Il faudra participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de lutte contre la délinquance, la mise en oeuvre des contrats locaux de sécurité et aussi élaborer le code déontologique de tous les ASP et tout ce qui pourrait rendre fort la sécurité, enfin, le recrutement, la formation et le déploiement pour l'assistance.



Il sera également question d'aborder la problématique de l'emploi qui permettra à Birame Faye d'inviter les jeunes à plus d'initiatives entreprenariales. "Apprendre et entreprendre pour répondre au besoin pressant de l'emploi".



Entretien...