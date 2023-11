( vidéo) TOUBA - Sadaga présente au Khalife Général des Mourides 2 lions fraîchement débarqués d’Afrique du Sud

La ferme « Serigne Thierno Seck Sadaga » située à Darou Salam Pollé est désormais riche de 2 lions après avoir accueilli les mois derniers des hyènes, des crocodiles, des serpents, des biches, etc… Le promoteur Abdou Lahad Seck Sadaga, ancien député devenu Hcct, a choisi de convoyer les deux animaux depuis l’Afrique du Sud pour enrichir et diversifier sa faune. Ce jeudi, il a été présenter au Khalife Général des Mourides les deux félidés. « Ceci est ma participation dans l’effort que vous ne cessez de consentir dans le domaine de l’éducation. Vous êtes en train de construire un complexe universitaire et les pensionnaires auront besoin de visiter des animaux. C’est pourquoi je me suis donné la charge d’aller partout où il sera nécessaire afin de mdénicher des animaux rares. Aucun fils de Touba n’aura besoin de sortir de la cité pour parcourir un parc ou une ferme et regarder des lions, par exemple. »

Un geste hautement salué par le patriarche, venu personnellement poser ses yeux sur les bêtes.