Décès de Serigne Cheikh Saliou : Ousmane Sonko rend hommage à « un père, un ami, un confident et un guide »


Décès de Serigne Cheikh Saliou : Ousmane Sonko rend hommage à « un père, un ami, un confident et un guide »

Le président du Pastef, Ousmane Sonko, a réagi avec émotion au décès de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, saluant la mémoire d’un homme spirituel qui, selon lui, a profondément marqué sa vie.

Dans un témoignage empreint de tristesse et de reconnaissance, Ousmane Sonko a évoqué la disparition d’un guide religieux qui lui a apporté soutien et réconfort dans les moments difficiles.

« Certes, nous sommes à Allah et c’est à Lui que nous retournerons. Un père, un ami, un confident et un guide s’en est allé », a-t-il déclaré.

Le leader politique a notamment rappelé l’accompagnement dont il a bénéficié de la part du défunt marabout à travers ses conseils, ses prières ainsi que celles des disciples des différents Daara.

« Il a été là pour moi dans les moments les plus sombres, m’accompagnant de sa compassion, de ses conseils, de ses prières et de celles des milliers de disciples dans les différents Daara », a témoigné Ousmane Sonko.

Rendant hommage aux qualités spirituelles et humaines du disparu, le président du Pastef a qualifié Serigne Cheikh Saliou Mbacké de « preux du travail et de la spiritualité » ainsi que de « maître de Khelcom ».

Ousmane Sonko a enfin formulé des prières pour le repos de l’âme du défunt.

« Allah, ô Allah, enveloppe-le de Ta miséricorde infinie et ouvre-lui les voies de Ton paradis éternel », a-t-il prié.

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Vendredi 29 Mai 2026
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