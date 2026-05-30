Entretien : Mouhamadou Mokhtar Kane retrace le parcours des oulémas et figures religieuses musulmanes de Ndar dans un livre mémorial

Enseignant-chercheur, consultant en communication et écrivain, Mouhamadou Mokhtar Kane s'est donné pour mission de préserver et de transmettre la mémoire des grandes figures religieuses musulmanes de Saint-Louis du Sénégal. À travers plusieurs ouvrages, dont le "Mémorial des oulémas et figures religieuses musulmanes de Ndar/Saint-Louis du Sénégal", coécrit avec Cheikh Tidiane Fall, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger (UGB), il met en lumière le riche patrimoine spirituel et intellectuel de l'ancienne capitale du Sénégal.



Publié en deux tomes, cet ouvrage recense et retrace les parcours de nombreux guides religieux, érudits et figures marquantes de l'islam, qu'ils soient connus du grand public ou restés dans l'ombre de l'histoire. Il met également en évidence le rôle majeur joué par Saint-Louis dans la diffusion du savoir islamique et la formation de générations de disciples et de responsables religieux.



Parmi les personnalités évoquées figurent notamment de grands érudits de l'islam tels que Serigne Babacar Sy, ancien Khalife général des Tidianes, né à Saint Louis, dont le passage à Ndar a marqué l'histoire religieuse de la ville.



Auteur également de l'ouvrage "Sur les pas de Cheikh Al Khalifa Aboubacar Sy (RTA), à la lumière des œuvres poétiques de son muqaddam Serigne Babacar Kane (1913-2004)", paru en octobre 2025 aux Éditions Baa Joordo, Mouhamadou Mokhtar Kane poursuit un travail de recherche visant à mieux faire connaître l'apport des intellectuels arabo-musulmans sénégalais à la préservation des valeurs religieuses et culturelles.



Dans un entretien accordé à Dakaractu, l'écrivain revient sur les critères qui ont guidé le choix des personnalités citées dans les deux tomes du Mémorial, mais également sur l'influence historique de Saint-Louis dans la promotion de l'islam au Sénégal.



L'auteur souligne notamment que la cité de Ndar a longtemps constitué un carrefour du savoir religieux, attirant de nombreux étudiants, érudits et futurs dirigeants du pays. Il rappelle ainsi que plusieurs personnalités politiques ayant occupé de hautes fonctions au Sénégal ont bénéficié d'une partie de leur formation religieuse à Saint-Louis.



Parmi elles figurent notamment feu Mamadou Dia, Lamine Guèye, Jacques Diouf, l'ancien Président Abdou Diouf ainsi que l'actuel Président de l'Assemblée Nationale Ousmane Sonko.



À travers cet important travail de mémoire, Mouhamadou Mokhtar Kane entend contribuer à la valorisation de l'héritage religieux et intellectuel de Saint-Louis, une ville qui a joué un rôle central dans l'histoire de l'islam et de l'enseignement au Sénégal.

