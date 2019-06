Zoom sur le SAEMSS / Un combat au quotidien pour le bien-être des enseignants : "servir les autres, jamais se servir des autres"

Le Sénégal s’est très tôt inscrit dans la consécration du droit syndical et du respect des libertés syndicales en ratifiant les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Une grande organisation, fondée par de grands hommes, le Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen et Secondaire du Sénégal (SAEMSS) l’un des syndicats d’enseignants les plus représentatifs du pays, a été créé en 2004 et s’est fixé comme objectif de se battre au quotidien pour le bien-être des enseignants avec comme crédo "servir les autres, jamais se servir des autres"...