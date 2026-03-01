Pakistan: des centaines de manifestants pro-iraniens tentent de prendre d'assaut un consulat américain

Des centaines de manifestants pro-iraniens ont tenté dimanche de prendre d'assaut le consulat des Etats-Unis de Karachi, grande ville du sud du Pakistan, a constaté un journaliste de l'AFP.
De jeunes protestataires ont escaladé le portail principal du consulat, accédé à l'allée menant au bâtiment consulaire et brisé les vitres de plusieurs fenêtres. La police a tiré du gaz lacrymogène en direction des manifestants qui se sont dispersés.
De jeunes protestataires ont escaladé le portail principal du consulat, accédé à l'allée menant au bâtiment consulaire et brisé les vitres de plusieurs fenêtres. La police a tiré du gaz lacrymogène en direction des manifestants qui se sont dispersés.
Autres articles
-
Grand Prix SENICO 2026 : La Tunisie remporte le grand prix, Sénégal et Mauritanie sur le podium
-
Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international
-
9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique
-
9e Édition du Grand Prix SENICO : De 545 candidats à 50 finalistes, l’excellence coranique célébrée en plein mois de carême
-
Journée des maladies rares : « La faculté de Médecine est en train de se battre pour améliorer le diagnostic » (Pr. Ndèye Coumba Touré Kane)