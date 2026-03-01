Pakistan: des centaines de manifestants pro-iraniens tentent de prendre d'assaut un consulat américain

Des centaines de manifestants pro-iraniens ont tenté dimanche de prendre d'assaut le consulat des Etats-Unis de Karachi, grande ville du sud du Pakistan, a constaté un journaliste de l'AFP.



De jeunes protestataires ont escaladé le portail principal du consulat, accédé à l'allée menant au bâtiment consulaire et brisé les vitres de plusieurs fenêtres. La police a tiré du gaz lacrymogène en direction des manifestants qui se sont dispersés.