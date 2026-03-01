Explosions entendues dans l'est de la capitale saoudienne

Des journalistes de l'AFP et des habitants de Ryad ont entendu de fortes explosions dans l'est de la capitale saoudienne dimanche, au deuxième jour de frappes iraniennes dans le Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine.
Des habitants de Ryad ont indiqué à l'AFP avoir entendu plusieurs détonations puissantes et avoir vu de la fumée dans le ciel tandis que des journalistes ont confirmé avoir entendu ces explosions.
