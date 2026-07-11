TOUBA- Cheikh Bass Abdou Khadr lance aujourd’hui officiellement les activités du Grand Magal 2026 .


TOUBA- Cheikh Bass Abdou Khadr lance aujourd’hui officiellement les activités du Grand Magal 2026 .
Le Comité d’organisation du Grand Magal de Touba 2026 procède ce samedi au lancement officiel des activités préparatoires de l’édition prévue le 18 Safar 1448. La cérémonie se tient  à la Résidence Cheikhoul Khadim, face à la Grande Mosquée de Touba, sous le ndigël du Khalif général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir.

Le porte-parole du Khalif, Serigne Bassirou Abdou Khadre va ,comme à son habitude, livrer une déclaration solennelle rappelant l’importance spirituelle et sociale du Magal, tout en présentant le programme de l’édition 2026.

La rencontre, qui débutera à 16h00, réunira  autorités religieuses, représentants institutionnels et médias nationaux et internationaux, invités à couvrir cette étape clé de l’organisation.
Autres articles
Samedi 11 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Saint-Louis : un présumé prédateur ciblant des mineurs tombe après l’exploitation de ses échanges WhatsApp

Saint-Louis : un présumé prédateur ciblant des mineurs tombe après l’exploitation de ses échanges WhatsApp - 11/07/2026

Vol présumé dans un atelier scolaire : trois élèves du Lycée technique François-Xavier Ndione arrêtés

Vol présumé dans un atelier scolaire : trois élèves du Lycée technique François-Xavier Ndione arrêtés - 11/07/2026

Études en France : Christine Fages justifie la hausse des frais pour les étudiants non européens

Études en France : Christine Fages justifie la hausse des frais pour les étudiants non européens - 11/07/2026

Visas pour la France : Christine Fages alerte contre les faux intermédiaires et les rendez-vous payants

Visas pour la France : Christine Fages alerte contre les faux intermédiaires et les rendez-vous payants - 11/07/2026

Médina Gounass : le guide religieux Cheikh Abdou Aziz Ndiaye condamné avec sursis après avoir blessé un étudiant

Médina Gounass : le guide religieux Cheikh Abdou Aziz Ndiaye condamné avec sursis après avoir blessé un étudiant - 11/07/2026

Ziguinchor : viols et pédophilie au cœur d’une session criminelle aux dossiers particulièrement lourds

Ziguinchor : viols et pédophilie au cœur d’une session criminelle aux dossiers particulièrement lourds - 11/07/2026

Révision constitutionnelle : Modou Diagne Fada charge Sonko et l’accuse de vouloir « décrédibiliser les institutions »

Révision constitutionnelle : Modou Diagne Fada charge Sonko et l’accuse de vouloir « décrédibiliser les institutions » - 11/07/2026

L'Algérie annonce le retour de son ambassadeur au Mali, après 15 mois de brouille

L'Algérie annonce le retour de son ambassadeur au Mali, après 15 mois de brouille - 10/07/2026

L'armée a tué

L'armée a tué "plus de 300" bandits dans le nord-ouest du Nigeria cette semaine (responsable régional) - 10/07/2026

Nouvelle Responsabilité Jam Ji : des cadres de Podor se rebellent contre Amadou Ba et demandent à Cheikh Oumar Anne de suspendre ses activités

Nouvelle Responsabilité Jam Ji : des cadres de Podor se rebellent contre Amadou Ba et demandent à Cheikh Oumar Anne de suspendre ses activités - 10/07/2026

Grève générale du 10 juillet : Le FSDT revendique 77 à 80 % de suivi…nouvelle réunion le 16 juillet

Grève générale du 10 juillet : Le FSDT revendique 77 à 80 % de suivi…nouvelle réunion le 16 juillet - 10/07/2026

Afrique du Sud: le mouvement anti-sans papiers lance des manifestations hebdomadaires marquées par des agressions

Afrique du Sud: le mouvement anti-sans papiers lance des manifestations hebdomadaires marquées par des agressions - 10/07/2026

Paix et sécurité dans l'espace UEMOA : Le PR Bassirou Diomaye Faye appelle à une réponse collective face au terrorisme

Paix et sécurité dans l'espace UEMOA : Le PR Bassirou Diomaye Faye appelle à une réponse collective face au terrorisme - 10/07/2026

Décès de Serigne Abdou Bakhé Mbacké : Ousmane Sonko rend hommage au guide religieux de Guinguinéo

Décès de Serigne Abdou Bakhé Mbacké : Ousmane Sonko rend hommage au guide religieux de Guinguinéo - 10/07/2026

Poste: le Collectif du départ Négocié met en garde contre toute forme de désinformation et appelle les ex-travailleurs à rester mobilisés

Poste: le Collectif du départ Négocié met en garde contre toute forme de désinformation et appelle les ex-travailleurs à rester mobilisés - 10/07/2026

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba)

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba) - 10/07/2026

GUINGUINÉO – Serigne Abdoul Bakhé Mbacké inhumé à Touba - Serigne Fallou Mbacké lui succéde

GUINGUINÉO – Serigne Abdoul Bakhé Mbacké inhumé à Touba - Serigne Fallou Mbacké lui succéde - 10/07/2026

Grève générale du 10 juillet - Sortie du ministre : Mody Guiro maintient le mot d’ordre, les Secrétaires généraux se réunissent cet après-midi

Grève générale du 10 juillet - Sortie du ministre : Mody Guiro maintient le mot d’ordre, les Secrétaires généraux se réunissent cet après-midi - 10/07/2026

Le fils de Trump dilapide 600 millions de dollars en misant sur le bitcoin

Le fils de Trump dilapide 600 millions de dollars en misant sur le bitcoin - 10/07/2026

Mali: le convoi de l'armée et de l'Africa Corps est arrivé à Anéfis après d'intenses combats

Mali: le convoi de l'armée et de l'Africa Corps est arrivé à Anéfis après d'intenses combats - 10/07/2026

Un nouvel “axe du Mal”: des documents secrets révèlent que la Chine et la Russie complotent contre l’Occident

Un nouvel “axe du Mal”: des documents secrets révèlent que la Chine et la Russie complotent contre l’Occident - 10/07/2026

Signature d’Ousmane Sonko falsifiée : Khardiata Tandian reste en prison, le verdict encore reporté

Signature d’Ousmane Sonko falsifiée : Khardiata Tandian reste en prison, le verdict encore reporté - 10/07/2026

Aïssata Tall Sall réagit à la décision du Conseil constitutionnel:

Aïssata Tall Sall réagit à la décision du Conseil constitutionnel: " La majorité fait le nombre, mais certainement pas la loi !" - 10/07/2026

Sécurité transfrontalière : fin d'une patrouille conjointe entre les FDS sénégalaises et mauritaniennes

Sécurité transfrontalière : fin d'une patrouille conjointe entre les FDS sénégalaises et mauritaniennes - 10/07/2026

Vol présumé à Sandaga : Accusé d’être un pickpocket, un marchand ambulant nie tout,le tribunal doit départager les versions

Vol présumé à Sandaga : Accusé d’être un pickpocket, un marchand ambulant nie tout,le tribunal doit départager les versions - 10/07/2026

Il revend une cargaison de près de 3 millions de FCFA et réinvestit l’argent : M.B.Ndiaye écope six mois ferme pour abus de confiance

Il revend une cargaison de près de 3 millions de FCFA et réinvestit l’argent : M.B.Ndiaye écope six mois ferme pour abus de confiance - 10/07/2026

Prostitution masculine dans les quartiers huppés : deux hommes piégés par une cyberpatrouille

Prostitution masculine dans les quartiers huppés : deux hommes piégés par une cyberpatrouille - 10/07/2026

Drogue déguisée en plaisir : le Mali a banni la chicha

Drogue déguisée en plaisir : le Mali a banni la chicha - 10/07/2026

Le ministre Alioune Dione à la Clôture à de la 2ᵉ édition du FORA’ESS : « L’économie sociale et solidaire n’est pas une alternative, c’est une nécessité »

Le ministre Alioune Dione à la Clôture à de la 2ᵉ édition du FORA’ESS : « L’économie sociale et solidaire n’est pas une alternative, c’est une nécessité » - 10/07/2026

Guinguinéo en deuil : rappel à Dieu du guide religieux, Serigne Abdou Bakhé Mbacké

Guinguinéo en deuil : rappel à Dieu du guide religieux, Serigne Abdou Bakhé Mbacké - 09/07/2026

RSS Syndication