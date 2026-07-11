TOUBA- Cheikh Bass Abdou Khadr lance aujourd’hui officiellement les activités du Grand Magal 2026 .

Le Comité d’organisation du Grand Magal de Touba 2026 procède ce samedi au lancement officiel des activités préparatoires de l’édition prévue le 18 Safar 1448. La cérémonie se tient à la Résidence Cheikhoul Khadim, face à la Grande Mosquée de Touba, sous le ndigël du Khalif général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir.
Le porte-parole du Khalif, Serigne Bassirou Abdou Khadre va ,comme à son habitude, livrer une déclaration solennelle rappelant l’importance spirituelle et sociale du Magal, tout en présentant le programme de l’édition 2026.
La rencontre, qui débutera à 16h00, réunira autorités religieuses, représentants institutionnels et médias nationaux et internationaux, invités à couvrir cette étape clé de l’organisation.
Le porte-parole du Khalif, Serigne Bassirou Abdou Khadre va ,comme à son habitude, livrer une déclaration solennelle rappelant l’importance spirituelle et sociale du Magal, tout en présentant le programme de l’édition 2026.
La rencontre, qui débutera à 16h00, réunira autorités religieuses, représentants institutionnels et médias nationaux et internationaux, invités à couvrir cette étape clé de l’organisation.
Autres articles
-
Saint-Louis : un présumé prédateur ciblant des mineurs tombe après l’exploitation de ses échanges WhatsApp
-
Vol présumé dans un atelier scolaire : trois élèves du Lycée technique François-Xavier Ndione arrêtés
-
Études en France : Christine Fages justifie la hausse des frais pour les étudiants non européens
-
Visas pour la France : Christine Fages alerte contre les faux intermédiaires et les rendez-vous payants
-
Médina Gounass : le guide religieux Cheikh Abdou Aziz Ndiaye condamné avec sursis après avoir blessé un étudiant