TOUBA- Cheikh Bass Abdou Khadr lance aujourd’hui officiellement les activités du Grand Magal 2026 .

Le Comité d’organisation du Grand Magal de Touba 2026 procède ce samedi au lancement officiel des activités préparatoires de l’édition prévue le 18 Safar 1448. La cérémonie se tient à la Résidence Cheikhoul Khadim, face à la Grande Mosquée de Touba, sous le ndigël du Khalif général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir.



Le porte-parole du Khalif, Serigne Bassirou Abdou Khadre va ,comme à son habitude, livrer une déclaration solennelle rappelant l’importance spirituelle et sociale du Magal, tout en présentant le programme de l’édition 2026.



La rencontre, qui débutera à 16h00, réunira autorités religieuses, représentants institutionnels et médias nationaux et internationaux, invités à couvrir cette étape clé de l’organisation.