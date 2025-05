Ziguinchor : un réseau QNET démantelé, 8 personnes arrêtées

La section de recherches de la gendarmerie a démantelé à Ziguinchor un réseau affilié à la société QNET, selon des informations rapportées par GMS.



Huit membres présumés de cette organisation ont été interpellés lors de cette opération et sont actuellement placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.



La société QNET est régulièrement mise en cause pour ses pratiques commerciales douteuses, souvent assimilées à de la vente pyramidale, un système considéré comme frauduleux et illégal dans de nombreux pays