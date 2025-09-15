Ziguinchor : les habitants des HLM Néma refusent leur rattachement à un autre quartier


Ziguinchor : les habitants des HLM Néma refusent leur rattachement à un autre quartier
À Ziguinchor, une vive contestation monte chez les habitants du quartier HLM Néma. Ces derniers dénoncent une tentative de suppression de leur quartier sur la cartographie officielle de la commune, au profit d’un rattachement au quartier voisin de Kansaoudy.

Selon les riverains, cette décision aurait été prise sans aucune consultation préalable. Des plaques signalétiques auraient même été installées récemment, modifiant l’appellation du quartier, ce qui a provoqué une forte incompréhension. « On découvre du jour au lendemain que notre quartier n’existe plus officiellement ? C’est inacceptable ! », s’indigne Papis Manga, porte-parole des habitants.

Les résidents rappellent que HLM Néma est un quartier historique, établi depuis les années 1960, et bien identifié dans les pièces d’identité de ses habitants. « Ce quartier est habité par des cadres, des fonctionnaires, et même de hautes autorités comme le Premier ministre Ousmane Sonko. Il dispose de 19 infrastructures. Ce n’est pas un quartier qu’on peut effacer comme ça », souligne-t-il.

Pour les habitants, il s’agit là d’une forme d’injustice administrative. Ils réclament que le maire actuel de Ziguinchor revienne sur cette décision et reconnaisse officiellement le quartier des HLM Néma avec une structure représentative et un chef de quartier désigné.

« Nous demandons simplement à être traités avec respect. Nous faisons partie intégrante de la commune de Ziguinchor, et notre identité ne peut pas être effacée sans raison », conclut le porte-parole.



Lundi 15 Septembre 2025
Dakaractu



