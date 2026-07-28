Bassirou Diomaye Faye en visite au Mali: Vers la redynamisation de la coopération régionale

Le président Bassirou Diomaye Faye a effectué ce mardi une visite de courtoisie à Bamako, où il s’est entretenu avec le Général d’Armée Assimi Goïta. L’occasion pour le chef de l’État sénégalais de réaffirmer la profondeur des liens unissant les deux pays, qu’il a décrits comme des liens de bon voisinage, de parenté, de sang, d’amitié, de culture et de coopération, façonnés par la géographie et une histoire commune.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont abordé les perspectives de renforcement de leur coopération bilatérale, ainsi que leur collaboration au sein des instances régionales dont ils sont membres. Bassirou Diomaye Faye a fait état d’une convergence de vues totale avec son homologue malien sur les principaux dossiers évoqués, dans un esprit qu’il a qualifié de fraternel et solidaire, réaffirmant le soutien indéfectible du Sénégal au Mali et à l’ensemble des pays de la région.



Bassirou Diomaye Faye et le président de la transition malienne ont également évoqué l’avenir de la coopération économique et monétaire régionale, notamment dans le cadre de l’UEMOA, ainsi que la gestion partagée des ressources hydrauliques à travers l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Ils ont convenu de travailler avec les autres chefs d’État de la sous-région à l’organisation prochaine d’un sommet visant à redynamiser cette coopération monétaire et économique commune.