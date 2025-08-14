Ziguinchor : les 10 agents municipaux arrêtés dans l’affaire de la démolition, remis en liberté


Ziguinchor : les 10 agents municipaux arrêtés dans l’affaire de la démolition, remis en liberté
Les dix agents municipaux de la mairie de Ziguinchor, arrêtés dans le cadre de l’affaire relative à la démolition controversée d’un bâtiment appartenant à autrui, ont été remis en liberté ce jeudi. Selon leur avocat, le parquet a décidé de classer l’affaire sans suite, estimant qu’aucune charge ne pouvait être retenue contre eux.
Ces agents avaient été interpellés il y a quelques jours, à la suite de plaintes déposées après la démolition menée par la municipalité.

Cette libération marque un tournant dans une affaire qui avait suscité de vives réactions au sein de l’opinion locale. Pour l’heure, les autorités municipales n’ont pas encore réagi officiellement à cette décision judiciaire.
Autres articles
Jeudi 14 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Magal 2025 / 21 morts, bilan provisoire et officiel décline par les sapeurs-pompiers

Magal 2025 / 21 morts, bilan provisoire et officiel décline par les sapeurs-pompiers - 14/08/2025

‎KOLDA : Khady Baldé, auteure de

‎KOLDA : Khady Baldé, auteure de "BATTANTE, libère toi", présentée comme modèle aux jeunes filles leaders du CCA... - 14/08/2025

Proxénétisme et débauche à Ouakam : quatre femmes arrêtées par la SU

Proxénétisme et débauche à Ouakam : quatre femmes arrêtées par la SU - 13/08/2025

Affaire foncière à Nguékhokh : le tribunal ordonne la démolition de parcelles de 1 200 m² clôturées sur un site d’un hectare

Affaire foncière à Nguékhokh : le tribunal ordonne la démolition de parcelles de 1 200 m² clôturées sur un site d’un hectare - 13/08/2025

Ville de Dakar : le maire victime d’usurpation d’identité !

Ville de Dakar : le maire victime d’usurpation d’identité ! - 13/08/2025

Magal 2025 : Les voeux du chef de l'État BDF à l'endroit de la communauté Mouride

Magal 2025 : Les voeux du chef de l'État BDF à l'endroit de la communauté Mouride - 13/08/2025

Jour du Magal 2025 – Serigne Mouhamed Bachir Mbacké évoque le 18 Safar et invite l’État à rester à l’écoute des populations

Jour du Magal 2025 – Serigne Mouhamed Bachir Mbacké évoque le 18 Safar et invite l’État à rester à l’écoute des populations - 13/08/2025

Contrôle sanitaire des aliments en Afrique : Neuf laboratoires au Sénégal, le Burkina Faso et le Niger ciblés

Contrôle sanitaire des aliments en Afrique : Neuf laboratoires au Sénégal, le Burkina Faso et le Niger ciblés - 13/08/2025

Affaire de destruction de biens appartenant à autrui à Ziguinchor : le maire Djibril Sonko convoqué ce jeudi

Affaire de destruction de biens appartenant à autrui à Ziguinchor : le maire Djibril Sonko convoqué ce jeudi - 13/08/2025

Démolition controversée à Ziguinchor : Dix agents municipaux toujours en garde à vue, le maire convoqué

Démolition controversée à Ziguinchor : Dix agents municipaux toujours en garde à vue, le maire convoqué - 13/08/2025

Approvisionnement en eau potable : Seneau annonce des perturbations à Dakar et sa banlieue, entre mercredi et jeudi 14 août

Approvisionnement en eau potable : Seneau annonce des perturbations à Dakar et sa banlieue, entre mercredi et jeudi 14 août - 12/08/2025

Coopération sécuritaire : La Police nationale renforce ses liens avec la Chine

Coopération sécuritaire : La Police nationale renforce ses liens avec la Chine - 12/08/2025

Faux actes de naissance : Deux faussaires arrêtés par la Sûreté urbaine

Faux actes de naissance : Deux faussaires arrêtés par la Sûreté urbaine - 12/08/2025

Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Maïga placé en garde à vue

Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Maïga placé en garde à vue - 12/08/2025

MAGAL 2025 – Mort subite d’une femme de 40 ans à Touba

MAGAL 2025 – Mort subite d’une femme de 40 ans à Touba - 12/08/2025

Affaire de démolition de bâtiment à Ziguinchor : dix agents municipaux déférés, une forte mobilisation devant le parquet

Affaire de démolition de bâtiment à Ziguinchor : dix agents municipaux déférés, une forte mobilisation devant le parquet - 12/08/2025

Tentative de fraude “Sim swap” déjouée à la Sonatel : un entrepreneur arrêté, un complice en fuite

Tentative de fraude “Sim swap” déjouée à la Sonatel : un entrepreneur arrêté, un complice en fuite - 12/08/2025

Sommet des partis politiques africains : Une délégation de l’APR à Accra

Sommet des partis politiques africains : Une délégation de l’APR à Accra - 12/08/2025

MAC de Linguère / Magal 2025 : Un bœuf offert aux détenus pour la célébration

MAC de Linguère / Magal 2025 : Un bœuf offert aux détenus pour la célébration - 12/08/2025

Drame à Thiès : La mise en cause déférée au parquet...elle fera face au procureur d'un moment à l'autre

Drame à Thiès : La mise en cause déférée au parquet...elle fera face au procureur d'un moment à l'autre - 12/08/2025

Drame à Maka Colibantang : un homme souffrant de troubles mentaux tue son petit frère de 4 ans d’un coup de hache

Drame à Maka Colibantang : un homme souffrant de troubles mentaux tue son petit frère de 4 ans d’un coup de hache - 12/08/2025

Colère de la mer, détresse des côtes : Le députe-Maire Abdou Karim Sall sonne l’alerte et réconforte les sinistrés

Colère de la mer, détresse des côtes : Le députe-Maire Abdou Karim Sall sonne l’alerte et réconforte les sinistrés - 12/08/2025

Kaolack/Ndorong : Deux individus arrêtés pour trafic de drogue à Boustane

Kaolack/Ndorong : Deux individus arrêtés pour trafic de drogue à Boustane - 12/08/2025

Produits locaux vs importés : un contraste marqué

Produits locaux vs importés : un contraste marqué - 12/08/2025

Alimentation : flambée spectaculaire des légumes en juillet 2025

Alimentation : flambée spectaculaire des légumes en juillet 2025 - 12/08/2025

Kaolack : Arrestation d’un individu avec 2 kg de chanvre indien

Kaolack : Arrestation d’un individu avec 2 kg de chanvre indien - 12/08/2025

Burkina: prison à vie pour 13 personnes impliquées dans des

Burkina: prison à vie pour 13 personnes impliquées dans des "actes de terrorisme" - 12/08/2025

Nigeria: l’armée a tué plus de 100

Nigeria: l’armée a tué plus de 100 "bandits", selon un rapport d’experts - 11/08/2025

Guinée: l'opposition appelle à des manifestations contre la junte à partir du 5 septembre

Guinée: l'opposition appelle à des manifestations contre la junte à partir du 5 septembre - 11/08/2025

Côte d'Ivoire: plusieurs membres du parti de Gbagbo inculpés pour

Côte d'Ivoire: plusieurs membres du parti de Gbagbo inculpés pour "acte terroriste" - 11/08/2025

RSS Syndication