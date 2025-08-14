Ziguinchor : les 10 agents municipaux arrêtés dans l’affaire de la démolition, remis en liberté

Les dix agents municipaux de la mairie de Ziguinchor, arrêtés dans le cadre de l’affaire relative à la démolition controversée d’un bâtiment appartenant à autrui, ont été remis en liberté ce jeudi. Selon leur avocat, le parquet a décidé de classer l’affaire sans suite, estimant qu’aucune charge ne pouvait être retenue contre eux.

Ces agents avaient été interpellés il y a quelques jours, à la suite de plaintes déposées après la démolition menée par la municipalité.



Cette libération marque un tournant dans une affaire qui avait suscité de vives réactions au sein de l’opinion locale. Pour l’heure, les autorités municipales n’ont pas encore réagi officiellement à cette décision judiciaire.