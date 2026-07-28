Démission au sein du FDCU : Mor Talla Gueye, alias « Nit Dof », claque la porte et dénonce des « reniements » du pouvoir

Nouvelle secousse dans les rangs proches de Pastef. Mor Talla Gueye a annoncé sa démission de son poste de président du conseil d’administration (PCA) du Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU), dans une déclaration au ton sans équivoque publiée ce mardi.



Dans sa note postée sur les réseaux sociaux, Mor Talla Gueye revient sur les motivations qui l’avaient conduit à accepter cette fonction : la croyance en un projet de souveraineté et de rupture avec le « système », porté, selon lui, par Ousmane Sonko et Pastef. « Nous avons cru en la souveraineté, en la lutte contre le système et en la nécessité d’apporter un véritable changement », écrit-il, précisant avoir accepté de servir « dans le respect des valeurs et des principes » toujours défendus.



C’est le départ d’Ousmane Sonko de l’exécutif qui semble avoir précipité sa décision. L’ancien Premier ministre, limogé par le président Bassirou Diomaye Faye en mai dernier et remplacé par Al Aminou Lo, ne fait donc plus partie du gouvernement. Pour Mor Talla Gueye, cette absence coïncide avec une dérive qu’il dit ne plus vouloir cautionner : « Les reniements se multiplient et le système que nous avons toujours combattu reprend progressivement sa place. »

Le désormais ex-PCA affirme refuser d’être « complice de cette dérive », tout en assurant vouloir poursuivre le combat pour « un Sénégal juste, souverain et fidèle aux idéaux qui ont suscité l’espoir de tout un peuple ». Il conclut sa déclaration sur une note de principe : « L’engagement ne se limite pas à un poste, mais réside avant tout dans la fidélité à ses principes. »

