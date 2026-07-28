Bassirou Dieng, le « ferrailleur » des réseaux sociaux ou le « KIIRAAY » qui protège Diomaye face à Pastef

Bassirou Dieng, connu sous le sobriquet de « Bass Dieng », s’est imposé comme l’une des voix les plus reconnaissables des réseaux sociaux sénégalais dans la défense de son ancienne mentor Aminata Touré, dite Mimi Touré, et désormais du président Bassirou Diomaye Faye. Journaliste de formation, il s’est fait connaître très jeune comme collaborateur de Mimi Touré, apparaissant régulièrement comme chargé des médias dans l’entourage de cette dernière, son nom figurant au bas des invitations à la presse lors des activités publiques qu’elle organisait. Il a par la suite occupé la fonction de chargé des médias au Conseil économique, social et environnemental (CESE).



De son parcours aux côtés de Mimi Touré, Bass Dieng dit avoir hérité une capacité à répondre avec vigueur aux adversaires politiques, notamment sur les réseaux sociaux, où il combine humour et arguments incisifs face à ceux qui s’en prennent à ses figures de référence. L’ancien ministre Amadou Ba de Thiès, le député Guy Marie Sagna, ainsi que d’autres personnalités proches de Pastef, font régulièrement l’objet de ses répliques, réputées cinglantes mais sans jamais verser dans l’invective, selon les termes du texte.



Son style, qualifié d’âpre et de sulfureux, lui vaut désormais une place dans l’équipe de communication du nouveau parti présidentiel, Kiiraye.